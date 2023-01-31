Усе почалося в Криму в 2014 році, там і закінчиться: Буданов про звільнення півострова та можливий наступ з Білорусі

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов був одним з тих, хто не лише вірив у прогнози американських колег минулого року щодо наступу Росії, але й точно знав, що агресор покаже своє обличчя.

Військовий навіть зізнався журналістам The Washington Post, що мав чимало розмов щодо розвідданих та точної години, коли станеться напад.

Тепер українським розвідникам не лише довіряють у світі, але й запитують їхню думку щодо подальшого розвитку подій. Тому Кирило Буданов поділився з The Washington Post своїми прогнозами на 2023 рік, а також розповів, коли вдасться звільнити Крим та чи буде наступ з Білорусі.

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Які прогнози на 2023 рік

Росія зосередиться на окупації більшої території на сході Донецької та Луганської областей.

Відновлення наступу сил, розташованих на півночі України, в Білорусі, є малоймовірним. Це лише спроба відволікти й розділити війська Києва.

Проте ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому.

Чи може звільнення Криму спровокувати ядерну війну

Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, там і закінчиться.

Це тактика лякання. Росія — країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму.

Вибачте, але цього не станеться. Завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. І російське керівництво це дуже добре знає.

Чи не помер ще Путін

Путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників. Тому відкритим залишається питання, чи справжній зараз Путін.

Про сили, якими РФ воює проти України

Приблизно 326 000 російських військових зараз воюють в Україні.

Також у Росії залишилося лише 9% її запасів ракет великої дальності Калібр.

Про вибухи на російських стратегічних об’єктах

Це зруйнувало їхні ілюзії безпеки. Є люди, які закладають вибухівку. Є дрони.

Поки територіальна цілісність України не буде відновлена, проблеми всередині Росії будуть.

Дійсно є люди, з якими дуже легко працювати на цій території, люди, які розуміють, що Росія має бути іншою. І ми підтримуємо таких людей.

Прогнози

Що далі? Перемога України! Я не скажу нічого нового.

Міжнародні експерти та політики вважають, що Росія може з новими силами здійснити масштабний наступ на Україну. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи можливий новий наступ РФ.

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Фото: Українська правда