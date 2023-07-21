Интервью

Кто заставит Россию вернуться в зерновую сделку? Администратор USAID Саманта Пауэр об ответе Кремлю

Анастасия Грубрина, редактор сайта 21 июля 2023, 20:00
Хто поверне Росію в зернову угоду: інтерв'ю Саманти Пауер

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