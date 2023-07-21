Кто заставит Россию вернуться в зерновую сделку? Администратор USAID Саманта Пауэр об ответе Кремлю

Администратор USAID Саманта Пауэр в эфире телемарафона рассказала о решении Кремля выйти из зернового соглашения, неуместном присутствии РФ в Совбезе ООН, а также кто вернет Россию в зерновое соглашение. Читай подробно в нашем материале.

Выход России из зерновой сделки: кто пострадает больше всего

Для USAID (Агентства США по международному развитию) важен вопрос продовольственной безопасности. Выход России из зерновой сделки грозит нехваткой зерна в Сомали, Кении, Ливане, Египте и других странах, куда Украина поставляет зерно.

Саманта Пауэр называет такое решение “необдуманным”. Сокращение предложений на мировом рынке повлияет на наиболее уязвимых, но также и на украинских фермеров.

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Одевая бронежилет, разминируя поля или используя дроны для обработки полей пестицидами, теперь они не знают, смогут ли вывезти свое зерно на рынок, — говорит Саманта Пауэр.

— Рентабельность сельского хозяйства вызывает множество вопросов. Расходы на транспортировку, ожидания в порту — это было очень дорого для украинских фермеров. Часть издержек пытались компенсировать USAID.

Сейчас если Черное море закрыто, мы не сможем вместе осуществлять массовый экспорт, все будет гораздо труднее.

Альтернативные пути экспорта украинского зерна

Саманта Пауэр назвала альтернативный путь экспорта украинского зерна — использование железной дороги, Дуная, автодорог. По ее мнению, перед международным сообществом стоит задача, поиск гарантии того, чтобы все, что покидает черноморские порты, было в безопасности.

Я и президент Байден сейчас сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть страны самим призвать Россию вернуться в соглашение.

Транспортировка морем значительно дешевле, чем альтернативными способами. Поэтому политическое и дипломатическое давление должно принести результаты. На днях США решили выделить дополнительные $250 млн инвестиций в аграрный сектор Украины, они также будут использованы для расширения альтернативных маршрутов.

Пауэр рассказала, что правительству Украины уже выделили более $19 млрд после Революции достоинства. Эти средства ушли на пенсии, выплаты учителям, врачам и другим. Другая помощь — поддержка независимых СМИ, антикоррупционных институций, судебной реформы, экономики.

Чего ждать следующей зимой

Многие украинцы боятся повторных блэкаутов и холода, ведь сообщения, что зима 2023-2024 будет сложнее, уже появлялись. Саманта Пауэр рассказала, что побывала на Киевской ТЭЦ-5, которая пострадала в результате российской атаки, там до сих пор ремонтируют повреждения.

USAID ищет путь, как можно профинансировать эти ремонты. Также следует убедиться, что школы и учреждения здравоохранения обладают резервным питанием.

Я считаю, мы должны подойти к зиме с четким осознанием того, что может нас ждать. Мы уже работаем с украинскими партнерами, чтобы Минэнергетики провело своевременно закупки.

О неуместности России в Совбезе ООН

Администратор USAID Саманта Пауэр считает неуместным членство России в Совбезе ООН, ведь это место, где люди, знающие и опирающиеся на факты, говорят с большой аудиторией.

Я считаю, что это абсурд, когда Россия использует право вето в Совбезе, ведь именно эта страна нарушает Устав ООН.

— Глобально нельзя сказать, что мир не знает, что происходит в Украине. Высшие чиновники ООН говорят об этом публично, осуждают решения России, видят отношение России к людям, зверства, гендерное насилие, все это задокументировано. Эти материалы однажды будут очень важны.

Однако на этой неделе было очередное заседание Совбеза ООН, где представитель России имел свои 15 минут, чтобы озвучить лживую версию того, что происходит в Украине. На вопрос, почему послы России имеют такое же влияние, как и другие, которые прилагают много усилий, чтобы побороть последствия войны, Пауэр ответила так:

— Видеть, как посол страны постоянного члена Совета Безопасности ООН злоупотребляет своей привилегией владельца права вето — это действительно ужасно. Нам нужна международная система, которая будет работать как для больших, так и для малых стран, требуется набор правил, которые будут выполняться.

Я хочу, чтобы вы поняли: никто не верит России, кроме небольшого количества стран, которые чувствуют давление Путина.

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Фото: United Nations/Loey Felipe