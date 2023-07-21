Інтерв'ю

Хто змусить Росію повернутися в зернову угоду? Адміністраторка USAID Саманта Пауер про відповідь Кремлю

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Липня 2023, 20:00
Хто поверне Росію в зернову угоду: інтерв'ю Саманти Пауер

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