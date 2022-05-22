Интервью

Россия проиграла информационную войну в мире, но у себя выиграла. Ольга Кучер о начале войны, россиянах и будущем

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 22 мая 2022, 22:34
Ольга Кучер інтерв'ю

Больше новостей
Як ЗСУ знищили ворога біля українського Нью-Йорка
Хотят обвинить ВСУ в экологической катастрофе. Как украинские военные уничтожили врага возле украинского Нью-Йорка
Що робити, якщо болить зуб - поради стоматолога
Беспокоит зубная боль и нет возможности обратиться к врачу? Вот действенные советы стоматолога
Продолжение мобилизации в Украине: ответственность за неявку в военкомат
Не явиться в военкомат после получения повестки: какая ответственность предусмотрена за такое действие
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Смотреть больше

Материалы по теме

Як ЗСУ знищили ворога біля українського Нью-Йорка
Хотят обвинить ВСУ в экологической катастрофе. Как украинские военные уничтожили врага возле украинского Нью-Йорка
Продолжение мобилизации в Украине: ответственность за неявку в военкомат
Не явиться в военкомат после получения повестки: какая ответственность предусмотрена за такое действие
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Переименование метро в Киеве
В Украине планируют изменить названия пяти станций метро. Что не так с новыми и как избежать подобных ошибок в будущем

Видео
0:03:30
Як ЗСУ знищили ворога біля українського Нью-Йорка

Хотят обвинить ВСУ в экологической катастрофе. Как украинские военные уничтожили врага возле украинского Нью-Йорка
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Виступ Зеленського у Верховній Раді 22.05.2022
Украина и Польша пишут новый том общей истории — основные тезисы обращения Зеленского в Верховной Раде
Реферндуми в Україні
Что такое референдум простыми словами: примеры из истории и будет ли “ХНР”
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продолжили. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:29:49
Анджей Дуда
После Бучи и Бородянки — с Россией никаких дел! Мощное выступление Анджея Дуды в Верховной Раде
Андрій Білецький розповів про підтримку гарнізону в Маріуполі
Прорывались в Мариуполь на вертолетах — Билецкий о помощи бойцам из Азовстали
Українські військові, зсу
Когда Украина пойдет в контрнаступление и сколько военных РФ осталось умирать за идею Путина — эксперты СIT
0:04:11
Під час війни для орендарів будуть знижки та пільги
Во время войны для арендаторов будут скидки и льготы: Ольга Батова о программе
0:00:29
ЗСУ знищили техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст
Их настигла карма! Как ВСУ уничтожили технику, которая разрушила мост и обстреливала Северодонецк
Больше видео
Олег Жданов
Читать дальше
У нас есть все шансы выйти на границы 1991 года — Жданов о перспективах контрнаступления ВСУ, Мариуполь и стратегию Путина

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь