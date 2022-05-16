Я даже и не раздумывал — герой мэмов Чёткий паца о решении присоединиться к ВСУ и любви во время войны

Он — герой одного из самых популярных украинских мемов. Ивана Мартынова украинцы семь лет назад прозвали Чётким пацей.

Парень случайно стал интернет-сенсацией, откровенно и просто рассказав, что думает о курсе доллара. Сейчас украинцы узнали, что Иван воюет в Донецкой области. Он уже во второй раз пошел защищать страну от россиян.

Читай дальше, что рассказал Чёткий паца о своей службе в рядах ВСУ, а также планах после победы.

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— Расскажите о своей жизни до 24 февраля. Чем занимались после службы в ВСУ?

— Ходил на какие-то работы, жил нормальной жизнью. Она и так сейчас, может, кому-то нормальная, а кому-то — нет. Я был в своей тарелке.

— Каким было ваше утро 24 февраля?

— Проснулся от гула ракет. Выбежал, посмотрел, полетели ракеты, и через десять минут позвонили, сказали: “Ваня, собирайся”. Все, собрался, заварил кофе, но так его и не выпил — уехал.

— Как было принято решение пойти на войну?

— Мгновенно. Я даже не раздумывал. Просто про себя буркнул, потому что только недавно пришел домой, а тут снова. А еще слезу пустил, честное слово.

— Вы герой одного из самых популярных украинских мемов. Ваши собратья знают, что вы интернет-знаменитость?

— Да, слышали и видели. Расспрашивают, как у меня это получилось. Я говорю, что просто сказал свое мнение. Все посмеялись, повспоминали какие-то мемы, да и на том все.

— Какой у вас позывной и связан ли он с этим мемом?

— Нет, с этим мемом он не связан. Позывной Ризо. Его дали еще в Авдеевке. В общем, был очень смешной случай. Приехали мы как-то с позиции, и командир говорит: “Реж барана, наделаем шашлыков”.

И он наблюдал за мной, как я хожу возле того барана. Стоял-стоял и говорит: “Ваня у нас не просто парамедик, он парамедик Ризо”. Так оно и привязалось. Ризо, да и Ризо.

А потом, когда я уехал, то набил этот позывной на руке. У этих четырех букв есть своя предыстория. Каждая буква что-то означает.

— Вернемся к мему. Россияне — это мерзость?

— Это мерзость. Я бы сказал даже похуже, но так уместнее. Мерзость.

— Как россияне должны ответить за свои действия в Украине?

— Кровью. Как ответить? Их сюда никто не звал. Пусть убираются отсюда.

— И традиционно, когда Украина победит?

— Даст Бог, победим. Чем быстрее, тем лучше, я думаю. Скорее закрыть этот ненужный вопрос, чтобы все уже поехали по домам, к своим семьям и детям.

— По вашему мнению, победа будет только благодаря ВСУ или, может, есть какая-то надежда на помощь других стран?

— Я думаю, что с помощью лучше, правильно? Если ты копаешь сам картофель, ты же устанешь на жаре. А если к тебе еще пришла соседка, Маруська какая-то, то уже как-то лучше. Конечно, с помощью лучше, но я думаю, прежде всего, что ВСУ сами справятся.

— Какие планы после победы?

— Жениться.

— Есть претендентка?

— Да, в Хмельницком работает. У меня там живет друг. Я приехал к нему на Новый год, и мы познакомились. Однажды я понял, что наконец-то! Я почувствовал, что это оно. Я ей сразу сказал, что все, жди меня.

Она сначала говорила: “Ваня, нельзя так быстро, что ты такое говоришь”. А потом началась война, она написала сообщение, что любит и скучает.

Общаемся на нервах, но я думаю, все будет хорошо. Кончится скоро все это, и когда приеду, то назову ее мисс Мартынова… Даст Бог. Киса, я тебя очень люблю!

— Что скажете украинцам, которых защищаете?

— Терпение, силы, все будет хорошо! Держитесь, скоро закончим эту всю движуху, да и все.

Виталий Ким — глава Николаевской ОГА. За время полномасштабного вторжения он полюбился не только жителям Николаева, но и всей Украине. Читай интервью Виталия Кима о ситуации в Николаеве и о героизме украинцев.