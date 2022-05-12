У нас дедушка с двуствольным ружьем взял в плен трех оккупантов. Виталий Ким о “южном коридоре” и силе николаевцев

Виталий Ким — глава Николаевской ОГА. За время полномасштабного вторжения он полюбился не только жителям Николаевской области, но и всей Украине. Его позитив, шутки и спокойствие стали “успокаивающей таблеткой” для украинцев. А знаменитые “носки, как у Кима” уже активно продают на Хмельницком базаре.

В новом интервью Виталий Ким рассказал об уничтожении российскими оккупантами здания ОГА, о жителях Николаевской области, защищающих свою землю, и о вероятности “южного коридора в Приднестровье”.

— Не думаете ли вы, что атака на здание ОГА — это была спланированная атака на вас?

— Это была атака по нашему настроению, по духу нашего города. А с целью запугать или по мне — из частей все состоит, потому что на короткое время, день-два, у нас была дезориентация. Мы собирали коллектив, было много жертв. Я считаю, что это был удар по боевому духу.

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— Что дает силу николаевцам?

— Во-первых, у нас город кораблей. Не только город, но и область.

Очень многое сделали люди из области, из маленьких сел, из всех ТрО, они сыграли очень большую роль.

Потому что Николаев — это была одна из точек, они (россияне — ред.) шли до Вознесенска, и Вознесенск отбился также. Дальше их (россиян — ред.) не пустили. Поэтому нас всех объединяет любовь к нашей Николаевской области.

Мы не хотим ее никому отдавать, каждый по своим причинам: у кого-то здесь собака, дети, земля, но это все наше.

Никто не собирался ничем “делиться” с русскими оккупантами.

— Что вас больше всего поразило из человеческого героизма?

— Для меня самое большое проявление героизма — это Херсон, голыми руками отстаивавший свою свободу. И у нас таких примеров очень много. ТрО с патрульной полицией отражали первое нашествие танками. Люди на машинах забирали гусеничную технику врагов.

У нас дедушка с двуствольным ружьем взял в плен трех оккупантов.

У него выстрелов было два, но он взял трех оккупантов. Я могу очень много продолжать.

Также Виталий Ким отметил, что не может рассказывать о военных, но они все наши герои, которые сражаются за нас каждый день.

— В начале апреля вы говорили, что война с Россией может закончиться мирным соглашением. Изменилось ли сейчас ваше мнение?

— Вообще любая война завершается подписанием капитуляции или мирного договора.

У нас нет варианта подписания капитуляции, так что будет мирное соглашение.

Я не считаю Путина дураком, но со здоровьем проблемы есть. Путин не может быть глупым, проработав так много лет на этом посту. Он все прекрасно понимает. Но превосходят, вероятно, собственные амбиции над логикой или интересами государства.

— Возможен ли “южный коридор в Приднестровье”?

— Две стороны этого есть. Первая — многие украинцы родились в Советском Союзе и помнят — если власть российская говорит, что все хорошо в банке, то надо идти снимать деньги. Если власть говорит, что птица будет — нужно ее покупать.

Поэтому я к этому отношусь так: если говорят, что будут нападать, значит — не будут.

Потому что они (русские власти — ред.) не должны говорить о своих намерениях, а должны докладывать о результатах.

Вторая — они (россияне — ред.) отвлекают. Они сейчас бомбят. Российские военные могут увеличить свое присутствие в Николаевской области, но все планы у них существовали и раньше. Раньше предпосылок и возможностей у них было больше, а сейчас у них шансы гораздо меньше.

Наши военные оказывают достойное сопротивление оккупантам и уничтожают врага. Ранее основатель и первый командир полка Азов Андрей Билецкий в своем интервью рассказал о подготовке бойцов.