Интервью

У нас дедушка с двуствольным ружьем взял в плен трех оккупантов. Виталий Ким о “южном коридоре” и силе николаевцев

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 мая 2022, 22:30
Віталій Кім
Фото: Facebook

Больше новостей
Королева Елизавета II передала свои полномочия принцу Чарльзу
Новый монарх Британии: мы собрали интересные факты из жизни королевы Елизаветы II и её престолонаследника принца Чарльза
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
ЗСУ підбили російське судно Всеволод Бобров
Еще минус один корабль: загорелось российское судно Всеволод Бобров
Букмекери зробили ставки на Євробачення 2022
Что прогнозируют для Украины и других? Букмекеры сделали ставки на Евровидение 2022
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
ЗСУ підбили російське судно Всеволод Бобров
Еще минус один корабль: загорелось российское судно Всеволод Бобров
Букмекери зробили ставки на Євробачення 2022
Что прогнозируют для Украины и других? Букмекеры сделали ставки на Евровидение 2022
У нас дедушка с двуствольным ружьем взял в плен трех оккупантов. Виталий Ким о “южном коридоре” и силе николаевцев
С десяток вражеских “прилетов” — что известно о взрывах в Кременчуге

Видео
ЗСУ підбили російське судно Всеволод Бобров

Еще минус один корабль: загорелось российское судно Всеволод Бобров
У нас дедушка с двуствольным ружьем взял в плен трех оккупантов. Виталий Ким о “южном коридоре” и силе николаевцев
С десяток вражеских “прилетов” — что известно о взрывах в Кременчуге
0:01:03
СБУ запобігла теракту в Запоріжжі
Спрятал взрывчатку в костыль! Как СБУ предотвратила теракт в Запорожье
Втрати ворога 12 травня
Есть две самые сложные точки. Вадим Денисенко о ситуации в Украине и потерях врага по состоянию на 12 мая
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
Олег Жданов
Война будет продолжаться месяцы, а не годы: Олег Жданов о возможностях РФ и планах западных партнеров
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 мая
Яка ситуація в Маріуполі нині
Возможна ли военная деблокада? Какие варианты рассматривают власти
звернення Зеленського 29 квітня
Вечернее обращение к нации — о чем говорил Зеленский
0:02:18
Що буде з бензином
Цены против дефицита: эксперты рассказали, как изменится рынок топлива в ближайшее время
Больше видео
Інтерв'ю Святослава Паламара Калини про ситуацію на Азовсталі
Читать дальше
Я не знаю, сколько нам еще кричать — Калина о трагичности ситуации на Азовстали

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь