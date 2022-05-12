У нас дідусь із рушницею двоствольною взяв у полон трьох окупантів. Віталій Кім про “південний коридор” та силу миколаївців

Віталій Кім — голова Миколаївської ОДА. За час повномасштабного вторгнення він полюбився не тільки жителям Миколаївщини, а й усій Україні. Його позитив, жарти та спокій стали “заспокійливою пігулкою” для українців. А знамениті “шкарпетки, як у Кіма” вже активно продають на Хмельницькому базарі.

У новому інтерв’ю Віталій Кім розповів про знищення російськими окупантами будівлі ОДА, про жителів Миколаївщини, які захищають свою землю, та про можливість “південного коридору до Придністров’я”.

— Чи не вважаєте ви, що атака на будівлю ОДА — це була спланована атака на вас?

— Це була атака по нашому настрою, по духу нашого міста. А чи залякати, чи по мені — з частин усе складається, тому що на короткий час, день-два, у нас була дезорієнтація. Ми збирали колектив, було багато жертв. Я вважаю, що це був удар по бойовому духу.

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— Що дає силу миколаївцям?

— По-перше, у нас місто кораблів. Не тільки місто, а й область.

Дуже багато зробили люди з області, з маленьких сіл, з усіх ТрО, вони відіграли дуже велику роль.

Тому що Миколаїв — це була одна з точок, вони (росіяни — ред.) йшли аж до Вознесенська, і Вознесенськ відбився також. Далі їх (росіян — ред.) не пустили. Тому нас усіх об’єднує любов до нашої Миколаївщини.

Ми не хочемо її нікому віддавати, кожен зі своїх причин: у когось тут собака, діти, земля, але це все наше.

Ніхто не збирався нічим “ділитись” із російськими окупантами.

— Що найбільше вас вразило з людського героїзму?

— Для мене найбільший прояв героїзму — це Херсон, який голими руками відстоював свою свободу. І у нас таких прикладів дуже багато. ТрО з патрульною поліцією відбивали першу навалу танками. Люди на машинах забирали гусеничну техніку ворогів.

У нас дідусь із рушницею двоствольною взяв у полон трьох окупантів.

У нього пострілів було два, але він взяв трьох окупантів. Я можу дуже багато продовжувати.

Також Віталій Кім зауважив, що не може розповідати про військових, але вони всі наші герої, які борються за нас щодня.

— На початку квітня ви казали, що війна з Росією може закінчитися мирною угодою. Чи змінилися зараз ваші думки?

— Взагалі, будь-яка війна завершується підписанням капітуляції чи мирного договору.

У нас немає варіанту підписання капітуляції, тож буде мирна угода.

Я не вважаю Путіна дурнем, але зі здоров’ям там проблеми є. Путін не може бути нерозумним, пропрацювавши так багато років на цій посаді. Він усе прекрасно розуміє. Але переважають, мабуть, власні амбіції логіку чи інтереси держави.

— Чи можливий “південний коридор до Придністров’я”?

— Дві сторони цього є. Перша — багато з українців народилися в Радянському Союзі й пам’ятають — якщо влада російська каже, що все добре в банку, то треба йти знімати гроші. Якщо влада каже, що птиця буде — треба її купляти.

Тому я до цього ставлюся так: якщо кажуть, що будуть нападати, значить — не будуть.

Бо вони (російська влада — ред.) не мають казати про свої наміри, а мають доповідати про результати.

Друга — вони (росіяни — ред.) відволікають. Вони зараз бомблять. Російські військові можуть збільшити свою присутність у Миколаївській області, але всі плани в них існували й раніше. Раніше передумов і можливостей у них було більше, а нині в них шанси набагато менші.

Наші військові чинять гідний опір окупантам і знищують ворога. Раніше засновник та перший командир полку Азов Андрій Білецький у своєму інтерв’ю розповів про підготовку бійців.