Інтерв'ю

Я навіть і не роздумував — герой мемів Чоткий паца про рішення приєднатись до ЗСУ та кохання під час війни

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 16 Травня 2022, 14:00
Інтерв'ю Чоткого паци - Івана Мартинова про службу в ЗСУ

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