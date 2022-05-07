Інтерв'ю

Передову називаємо “дискотека”. Інтерв’ю сержанта Романа з зони активних бойових дій

Анастасія Драмарецька, Головна редакторка сайту Новий канал 07 Травня 2022, 17:23
Інтерв'ю сержанта Романа, який розповів про війну

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