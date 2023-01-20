Повестки в Дії, цифровизация государства и планы на 2023 год — интервью с Мстиславом Баником

Дія уже не один год удивляет и радует украинцев. Особенно свою ценность приложение продемонстрировало именно в 2022 году, когда у многих людей не было ни времени, ни возможности иметь дело с бумажными документами.

В то же время, наше государство продолжает борьбу и вдохновляет весь мир своим украшением не только в силе духа, но и в цифровизации государства. Поэтому многие страны стремятся перенять опыт Украины, в частности Эстония и США.

Об этом рассказал в своем интервью Liga.Tech руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник. Также стало известно немного больше о планах разработчиков приложения Дія на 2023 год.

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О повестках и электронном военном билете в Дія

О повестках в Дія речь не идет.

Вышедшее в декабре постановление Кабмина о военном учете призывников и военнообязанных просто упорядочило нормы военного учета, что принимались с 2016 года.

Пока мы не в процессе разработки электронного военного билета.

Сейчас это открытый вопрос Минобороны, когда мы начнем этот проект, какими будут его детали и тому подобное.

Что касается реестров военнообязанных, они существуют, но есть вопросы с актуальностью всех данных. Они актуальны для тех людей, кто менял место регистрации или служил после 2014 года.

О важности цифровизации государства

За 2022 год диджитал стал номер один, а офлайн — номер два. Всегда было наоборот. Офлайн был обязательным, а диджитал — как опция.

Война показала, что смартфон может являться способом доставки сервисов к человеку.

О новинках в приложении Дія в 2023 году

У нас на тестировании в приложении сейчас находится оценка качества выписки о месте жительства. Ты заказал выписку, она пришла — потом Дія спрашивает, понравился ли тебе процесс получения услуги.

Постепенно мы будем вводить отзыв ко всем услугам в Дії — это поможет найти слабые места и улучшить сервис.

Работаем также над заменой водительского удостоверения, с прошлого года. Это сложный процесс.

Еще у нас запустится заявление на брак на портале Действие после бета-тестирования.

С горячего — это все, о чем можно говорить. А о чем нельзя — скоро появится. В общем, мы продолжаем запускать сервисы в Действии, актуальные в условиях военного положения.

Также ранее Вікна поговорили с руководителем по развитию электронных услуг в Минцифры Мстиславом Баником о том, куда движется наше молодое цифровое государство в условиях войны.

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