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Эксклюзив

“Хочется, чтобы в будущем все было Дія”. Мстислав Баник о предстоящей работе приложения и реакции мира на проекты Минцифры

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 12 июля 2022, 20:00
Мстислав Банік про роботу Дії під час війни та майбутні проекти Мінцифри

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