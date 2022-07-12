“Хочется, чтобы в будущем все было Дія”. Мстислав Баник о предстоящей работе приложения и реакции мира на проекты Минцифры

Недавно Украина представила глобальное видение восстановления в швейцарском Лугано. На международной конференции презентовали и украинские цифровые технологии с призывом к передовым диджитал-компаниям присоединиться в качестве инвесторов. Что из этого получится и куда движется наше молодое цифровое государство в условиях войны — об этом Вікна поговорили с руководителем по развитию электронных услуг в Минцифре Мстиславом Баником.

Реакция мира на проекты Минцифры

— На международной конференции в Лугано министр цифровой трансформации представил проект Digital4Freedom, который уже успели окрестить предложением “цифрового ленд-лиза” для Украины. Какова реакция мировых инвесторов на этот проект и что он сможет по факту дать Украине?

— Самое главное — инвесторы действительно заинтересованы. Крупнейшие технологические компании мира приехали отдельно в Лугано, чтобы увидеть презентацию главы нашего министерства цифровой трансформации — Михаила Федорова. Наши планы — амбициозные. Но есть важный момент, который нужно понимать: что Минцифра работает как стартап.

Мы быстро движемся и быстро принимаем решения. А крупный бизнес сразу после презентации не может принять окончательное решение, назвать конкретную сумму помощи и чем они будут помогать. Им нужно время, но они приняли наши идеи во внимание.

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Наше предложение не просто поддержать Украину своими сервисами, но и развивать и диджитализировать отдельные сферы Украины. Это, например, абсолютное обновление цифрового обеспечения системы здравоохранения. Или проект, о котором мы говорили перед российским вторжением, — єСмартфон. Он создан для того, чтобы все пожилые люди имели возможность получить смартфон.

Также у нас есть идея: сделать самую быструю таможню и начать применять искусственный интеллект в судебной системе.

Мы понимаем, что все это большие инвестиции и большие риски. Украина для многих может стать пилотной площадкой. Мы предлагаем компаниям протестировать свои решения на самом высоком уровне и в невероятном масштабе: масштаб целой страны.

Если такие решения покажут свою эффективность, другие государства на пути своей цифровой трансформации также смогут это внедрять. Это win-win предложение для всех сторон. Мы в очередной раз делаем подобные вещи впервые.

Мировые компании не просто уйдут с российского рынка, но и присоединятся к развитию цифровой Украины на столь высоком уровне.

Теперь очередь за встречами с представителями компаний, запуск пилотных проектов.

— Можно ли уже сейчас говорить, что Украина даже во время войны одно из самых диджитализованных государств в регионе?

— Я бы в этом вопросе отказался говорить о регионе. Есть ряд стран, которые в свое время совершили скачок в развитии порталов с электронными услугами: Эстония, Великобритания, Новая Зеландия. Но в целом мы сделали за последнее время самый большой скачок из всех.

Нам удалось перепрыгнуть несколько ступеней и быть флагманом вместо того, чтобы догонять.

То, что вводилось в других странах 10-30 лет назад, мы просто взяли лучшее оттуда, перепрыгнули и оказались впереди. Как в сказках о черепахе и зайце (улыбается — ред.).

Сейчас мы часто делимся опытом даже с другими странами. Это страны ЕС, Молдова, Болгария. Конечно, у нас сейчас много совместных проектов с Польшей. Потому что эта страна действительно нас всячески поддерживает. Мы работаем над тем, чтобы Дію можно было полноценно использовать в Польше.

Дія во время войны

— Среди новых цифровых продуктов, которые выпустила Дія за время войны, какие показали себя наиболее эффективно?

— Прежде всего, это взносы. Сначала они были на Вернись живым, а потом на United24. Были собраны достаточно большие суммы средств. Также, конечно, єВорог, который очень помогает нашим ВСУ. Это чат-бот, в котором можно авторизироваться с помощью приложения Дія. Он позволяет сообщать о вражеской технике и вражеских силах.

Из более социально направленных проектов — это справка о статусе ВПЛ, поскольку миллионы людей переехали в другие регионы Украины и нагруженность на офлайн-офисы была совершенно безумной.

Из интересных примеров — трансляция Евровидения в Дії. На самом деле около миллиона человек посмотрели Евровидение в нашем приложении. Это показало, насколько люди готовы пробовать новое и как они гордятся продуктом, как их это вдохновляет.

Относительно бета-тестирования — у нас сейчас в процессе тестирование пенсионных удостоверений и вида на временное и постоянное жительство иностранцев, уже имеющих биометрические удостоверения.

Пенсионные, кстати, касаются не только пенсий по возрасту, но и всех категорий пенсий. Сейчас по этому проекту еще идет сотрудничество с Пенсионным фондом и решаем вопрос загрузки фотографии в приложение. Это важный документ, также удостоверяющий личность. И пенсионное, и вид на жительство будут доступны, я так думаю, уже через несколько недель. Если будут доработки после тестирования, будет задержка.

— Удалось ли в регионах приспособиться к таким электронным услугам, как справка ВПЛ? Я лично сталкивалась с ситуацией, когда в ЦНАП при переезде лица из одного региона в другой не могли разобраться, что делать с предыдущей справкой, и по всем вопросам просили обращаться в Дію. Затем пришли к выводу, что новую справку не сделают.

— Самое смешное в этой истории то, что единственным способом отмены справки ВПЛ является офлайн-обращение. Соответственно, они сказали вам совершенно наоборот. Этот вопрос будет еще пересматриваться. Министерство социальной политики с нами над этим работает, чтобы можно было онлайн известить, что ты уже не ВПЛ, либо изменить адрес.

Что касается в целом реализации, к сожалению, справка ВПЛ не автоматизирована. Когда ты подаешь заявление, они в цифровой форме падают в систему, с которой работают опять-таки офлайн-центры. Конечно, постепенно цифровая грамотность и готовность работать с такими проектами приходят в отдаленные уголки Украины.

Так или иначе, в этом случае нам помогает разработка внутренних инструкций и принудительность к выполнению этой работы. Даже если человек далёк от цифровой грамотности, все равно должен выполнять свои обязанности.

Об опросах и голосовании в Дії

— Опросы в Дії — насколько стали популярны среди населения и можно ли их назвать инструментом цифровой демократии?

— На самом деле это и есть электронная демократия. Есть петиции, различные местные порталы, например, Киев цифровой. Это все инструменты, благодаря которым человек может участвовать в принятии тех или иных решений. Но я горжусь, что в Украине есть опросы.

Так же, как и о цифровых паспортах рассказываешь где-то за границей, так и об опросах, люди в восторге.

Для них всех это “вау”. Опрос, в отличие от петиций и запросов, это один из редких видов опыта, когда государство может спросить и обратиться к людям.

Есть “но”: это не репрезентативный опрос, потому что он включает только пользователей Дії, а не все возрастные и социальные категории.

В то же время это все бесплатно, те же министерства обращаются к нам с письмом и своими данными, а мы запускаем (опрос — ред.).

Если говорить о любых социологических опросах, то они стоят десятки тысяч долларов. Еще одно преимущество — этот инструмент очень прост в использовании и подаче. Тот же президент может записать свой вопрос к гражданам в формате сторис, это будет работать. А среди граждан есть спрос.

Только за марку Укрпочты у нас голосовали 766 тыс. человек. До этого опрос о владении оружием от Минобороны — здесь было более 1,7 млн ​​участников.

— Когда Украина сможет голосовать в смартфоне? Готовы ли люди?

— Люди постепенно становятся готовыми к таким решениям, приспосабливаются благодаря подобным опросам — это однозначно. Но объективно не могу сказать, готовы ли люди к глобальным решениям на уровне государства, например, к электронному голосованию. Здесь и технически не все так просто: опросы не могут служить основой для выборов.

В опросах работает простая арифметика — количество голосов. А избирательная система намного сложнее. Здесь важно помнить, что ключевую роль в процессе проведения выборов в Украине играет Центральная избирательная комиссия. Говорить о введении электронного голосования можно будет после принятия соответствующего закона Верховной Радой.

Тогда в случае принятия соответствующего закона Министерство цифровой трансформации сможет присоединиться к работе со своими экспертами.

Будет ли призыв через Дію

— Будет ли призыв для женщин цифровым? Об этом однажды говорил министр обороны Алексей Резников. Если да, о каких услугах может идти речь и есть ли уже разработки?

— Разработок пока никаких нет. На самом деле есть большое количество военнообязанных профессий. Но дело в чем: во время военного положения призыву подлежат не только военнообязанные мужчины, а все военнообязанные в целом. Поэтому на уровне министерства могли таким образом уточнить эту информацию.

Вопрос о повестках через Дію пока не стоит.

Он возник исключительно из-за обмана каких-то СМИ, где речь шла о судебных извещениях в Дії: о том, что назначено или принято какое-либо решение судебное.

Эти документы назывались судебные повестки, которые носят только информационный характер и не являются заменой самих повесток. И многие начали путать их с повестками в военкомат.

Новые проекты Дії

— Какие еще проекты Дія планирует запускать в этом году?

— Прежде всего, это полноценный запуск пенсионных и вид на временное и постоянное жительство. Конечно, дальше последует развитие в направлении еРабота, хотя там сейчас довольно небольшое количество опций.

Кроме этого, на финальной стадии находимся по военным облигациям. Для многих это такой совершенно непонятный зверь, а мы стараемся сделать их простыми и понятными, чтобы даже ваша бабушка со смартфоном могла за несколько щелчков мышкой приобрести военные облигации.

Также работаем над онлайн-растаможкой автомобиля. Хотя нулевое растаможивание прекратилось, это реально очень сложный бюрократический процесс. Изменяется формула растаможивания, поэтому мы делаем так, чтобы в Дії эта процедура тоже занимала несколько шагов.

— Чего Украине как цифровому государству до сих пор не хватает? Над чем еще много работы?

— У нас как раз самое главное сейчас — глобальные сдвиги в системе. Соответственно, почему у нас начали появляться услуги для ВПЛ или пенсионное? Потому что почти два года шла работа над усовершенствованием реестров, единой системы социального страхования.

Таких сдвигов должно произойти достаточно много, что требует инвестиций и времени. В этом мы ждем помощи от мировых IТ-гигантов.

Отдельное направление, которое мы хотим реализовать, — это проект Армия дронов. Цель — обеспечить армию разведывательными дронами, но сюда могут войти и дроны по типу личного назначения. Я рад, что у меня есть друзья, которые могут помочь с этим и даже напрямую отдать свои дроны на фронт. Также если мировые компании, специализирующиеся на дронах, запустят производство в Украине, то это будет большой рывок для всех.

— Насколько война остановила наше развитие инноваций? Или наоборот — стала поводом для развития из-за новых вызовов?

— Да, война еще больше ускорила развитие страны в технологическом плане. Мы запустили очень много проектов “вопреки”. Мы стали еще быстрее запускать новые услуги и сервисы в Дії. Даже во время военного положения мы запускаем инструменты, которые больше всего необходимы для украинцев.

Наша команда работает 24/7, без сна, без перерывов и выходных, чтобы украинцы чувствовали заботу о себе. С началом полномасштабной агрессии РФ команда Минцифра полностью переориентировала формат работы. Мы сосредоточились на запуске услуг, актуальных в условиях военного времени.

Пока приложением Дія с цифровыми документами и государственными услугами прямо в смартфоне пользуется уже почти 18 млн украинцев, порталом — 18,5 млн — это 50% всего населения страны. Сейчас в приложении доступно 12 цифровых документов и 23 услуги. На портале Дія — более 70 госуслуг.

Во время полномасштабной войны в Украине мы запустили более десяти новых сервисов на Дії. Минцифра постоянно усовершенствует и расширяет количество онлайн-услуг. Наша цель — быстрее оцифровывать те услуги, которыми пользуются больше всего украинцев и которые упростят жизнь. Но другие страны тоже не стоят на месте, каждый развивается.

Могу привести пример по проекту с открытыми данными, который являлся одним из наших направлений работы. По результатам предыдущего года мы планировали войти в тройку лучших и сделали для этого очень много. Но мы заняли шестое место, потому что многие страны тоже совершили рывок.

Также современная война — это современные решения. Мы используем искусственный интеллект и другие современные инструменты для борьбы с агрессором.

С помощью искусственного интеллекта мы ищем в социальных сетях аккаунты мертвых русских солдат.

Кроме того, еще до начала полномасштабного вторжения Россия постоянно атаковала Украину на киберфронте — наши государственные ресурсы, сайты, банковскую систему, СМИ. Мы отражали кибератаки России и усиливали киберустойчивость государства.

Но с началом войны мы начали не только защищаться, но и создали украинские кибервойска, ведущие борьбу против врага. IТ-армия Украины объединяет украинских и международных IТ-специалистов по борьбе с российской агрессией на киберфронте. Их участие в проекте проходит на общественных началах.

— Какие лично у вас есть мечты по поводу вашего продукта? Какой вы хотели бы видеть Дію и себя в ней как в проекте?

— Буду опираться на один советский фильм. Там был герой, утверждавший, что в будущем все будет телевидение.

Мне бы хотелось перефразировать: “Хочется, чтобы в будущем все было Дія”.

Чтобы все владели достаточным уровнем цифровых навыков, все могли этим пользоваться. Есть несколько мировых примеров. В Китае одно цифровое приложение охватывает сервисами все сферы жизни — покупки, оплату чего-либо, документы. Хотелось бы также предоставлять все необходимое людям в Дії в будущем. Хотя напомню, что Украина первой в мире ввела цифровые паспорта, которые на юридическом уровне принимают на уровне бумажных или пластиковых.

Об украинцах

— В чем сила украинцев?

— В нашем единстве. Знаете, вместе все легче: и много новых сдвигов делать, и собирать донаты, и запускать новые проекты. Второе — это смелость. Мы уже доказали всему миру, что у нас хватает смелости соперничать с большей по территории России и первыми запустить такие мощные вещи, как цифровой паспорт. Дело не столько в персоналиях, а в общей активности наших людей. Сначала делать, а потом волноваться, хватит ли сил.

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