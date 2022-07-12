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“Хочеться, щоб у майбутньому все було Дія”. Мстислав Банік про майбутню роботу застосунку та реакцію світу на проекти Мінцифри

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 12 Липня 2022, 20:00
Мстислав Банік про роботу Дії під час війни та майбутні проекти Мінцифри

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