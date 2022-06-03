Допомагають ЗСУ цілити в окупантів та затримують колаборантів. Як працює ДБР під час війни та до чого тут чат-бот єВорог

Вже триста тисяч українців скористалися чат-ботом єВорог, якому можна повідомляти про пересування та позиції армії окупантів, а також про колаборантів.

Прессекретар ДБР Тетяна Сап’ян розповіла про роботу Державного бюро розслідувань під час війни.

— Спочатку воєнних дій у ДБР було створено штаб, який займався не лиши збором інформації щодо кримінальних проваджень та наших суб’єктів, але й загалом змінами, які пов’язані з обставинами.

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За словами Сап’ян, була встановлена взаємодія із ЗСУ, працівники ДБР використовували досвід та контакти й забезпечували надходження інформації до штабу ЗСУ про розміщення та передислокацію військ РФ.

Було передано близько 800 повідомлень і 200 з них — допомогли нашим бійцям завдати чітких ударів по ворогу.

Також вона розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення був високий ризик хакерських атак на ДБР, тож бюро створили резервні поштові скриньки для працівників. Тепер Державне бюро розслідувань повернулося до звичного режиму роботи, тож громадяни можуть повідомляти про правопорушення державних діячів.

— Вся інформація, яку надають громадяни, моніториться працівниками ДБР, і це допомагає знаходити тих людей, які йдуть на співпрацю з окупантами.

За словами Сап’ян дуже важливою є відеофіксація злочинів, наприклад, якщо до початку великої війни посадовець був проукраїнським, а нині змінив свої погляди. Дуже добре, якщо є якась фіксація документів чи розпоряджень, відеодокази. Якщо людина свідомо агітує співробітників переходити на бік ворога тощо, про це треба повідомляти ДБР і працівники це перевірятимуть.

Повідомити про злочини можна на електронну адресу, що є на сайті ДБР або телефонувати за номером 044 300 27 07.

Нині вже зареєстровано 470 справ про державну зраду та колабораціонізм. Чотири обвинувачувальні факти вже направлені до суду.

В Україні каратимуть колабораціоністів відповідно до закону. Раніше ми розповідали, що передбачає закон про пособництво агресору.