Помогают ВСУ целить в оккупантов и задерживают коллаборантов. Как работает ГБР во время войны и при чем чат-бот єВорог

Уже триста тысяч украинцев воспользовались чат-ботом єВорог, которому можно сообщать о передвижении и позициях армии оккупантов, а также о коллаборантах.

Пресссекретарь ГБР Татьяна Сапьян рассказала о работе Государственного бюро расследований во время войны.

— Сначала военных действий в ГБР был создан штаб, который занимался не только сбором информации по уголовным разбирательствам и нашим субъектам, но и в целом изменениями, связанными с обстоятельствами.

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По словам Сапьян, было установлено взаимодействие с ВСУ, работники ГБР использовали опыт и контакты и обеспечивали поступление информации в штаб ВСУ о размещении и передислокации войск РФ.

Были переданы около 800 сообщений и 200 из них — помогли нашим бойцам нанести четкие удары по врагу.

Также она рассказала, что с начала полномасштабного вторжения был высок риск хакерских атак на ГБР, поэтому бюро создали резервные почтовые ящики для работников. Теперь Государственное бюро расследований вернулось в привычный режим работы, поэтому граждане могут сообщать о правонарушениях государственных деятелей.

— Вся информация, предоставляемая гражданами, мониторится работниками ГБР, и это помогает находить тех людей, которые идут на сотрудничество с оккупантами.

По словам Сапьян, очень важна видеофиксация преступлений, например, если до начала большой войны чиновник был проукраинским, а сейчас изменил свои взгляды. Очень хорошо, если есть какая-либо фиксация документов или распоряжений, видеодоказательства. Если человек сознательно агитирует сотрудников переходить на сторону врага и т.д., об этом следует сообщать ГБР и работники будут это проверять.

Сообщить о преступлениях можно по электронному адресу, который есть на сайте ГБР или звонить по телефону 044 300 27 07.

Сейчас уже зарегистрировано 470 дел о государственной измене и коллаборационизме. Четыре обвинительных факта уже направлены в суд.

В Украине будут наказывать коллаборационистов в соответствии с законом. Ранее мы рассказывали, что предусматривает закон о пособничестве агрессору.