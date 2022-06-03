Украина

Помогают ВСУ целить в оккупантов и задерживают коллаборантов. Как работает ГБР во время войны и при чем чат-бот єВорог

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 июня 2022, 09:00

Больше видео
Ведучі Вікна-новини про 100 днів війни
100 дней прошли, как один. Ведущие Вікна-новини о войне и героическом сопротивлении украинцев
0:03:58
Заміна вікон: выдшкодування в Украъны
Меняют окна за свой счет и надеются на поддержку государства! Как получить возмещение за разрушения
карта бойових дій 3 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 3 июня
HIMARS
Это оружие действительно поможет спасать жизнь! США подтвердили отправку РСЗО HIMARS Украине — Зеленский
Смотреть больше

Последние видео
Ведучі Вікна-новини про 100 днів війни

100 дней прошли, как один. Ведущие Вікна-новини о войне и героическом сопротивлении украинцев
0:06:37
Як працює ДБР під час війни
Помогают ВСУ целить в оккупантов и задерживают коллаборантов. Как работает ГБР во время войны и при чем чат-бот єВорог
0:02:40
Катерина Герман постраждала від ракетного удару по Донеччині
После ракетного удара осталась без руки, ноги и нерожденного ребенка. История Екатерины из Донецкой области
0:03:58
Заміна вікон: выдшкодування в Украъны
Меняют окна за свой счет и надеются на поддержку государства! Как получить возмещение за разрушения
карта бойових дій 3 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 3 июня
HIMARS
Это оружие действительно поможет спасать жизнь! США подтвердили отправку РСЗО HIMARS Украине — Зеленский
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:07
Перехоплені розмови російських військових 02.06.2022
Полностью не адекваты! Рашист о беспорядке в воинских частях и глупости собратьев — перехваченный разговор
0:02:46
діти
“Я видел, как моя рука отпала!” Как сильные украинские дети говорят о войне и о том, что пережили
0:03:00
Військові ЗСУ заспівали Ой у лузі червона калина
Проникновенная версия Ой у лузі червона калина от украинских военных — послушай новое звучание песни
Больше видео
Ведучі Вікна-новини про 100 днів війни
Читать дальше
100 дней прошли, как один. Ведущие Вікна-новини о войне и героическом сопротивлении украинцев
Катерина Герман постраждала від ракетного удару по Донеччині
Читать дальше
После ракетного удара осталась без руки, ноги и нерожденного ребенка. История Екатерины из Донецкой области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь