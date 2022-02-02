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Дія зсередини та плани Мінцифри до 2024 року. Інтерв’ю зі Мстиславом Баніком

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 02 Лютого 2022, 17:10
Мстислав Банік інтерв'ю
Фото: Мінцифри

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Дія зсередини та плани Мінцифри до 2024 року. Інтерв’ю зі Мстиславом Баніком
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Дія зсередини та плани Мінцифри до 2024 року. Інтерв’ю зі Мстиславом Баніком
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