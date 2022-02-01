Бустерні сертифікати у Дії і як Омікрон стрімко шириться Україною

У Дії з’явився COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою.

Відсьогодні його можна згенерувати в мобільному застосунку або через веб-портал.

Термін дії сертифіката з бустером — 270 днів з дати отримання бустерного щеплення. Строк дії попереднього зеленого сертифіката не додається.

Якщо плануєте поїздку за кордон, враховуйте, що має пройти 14 днів від моменту щеплення, перш ніж бустер стане “чинним”, – рекомендує керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік на Facebook-сторінці.

Тим часом ще дев’ять регіонів України ризикують потрапити до червоної карантинної зони вже цього тижня — дані МОЗу.

Під загрозою опинилися західні регіони, частина півночі та сходу країни. Це пов’язано зі збільшенням кількості госпіталізацій у цих регіонах.

Напередодні COVID-19 підтвердили у майже 31 тисячі українців.

192 особи від ускладнень цієї недуги померли.

Стрімко шириться недуга в Україні серед дітей.

Обласна дитяча клініка Охматдит у Львові вже заповнена на 90%.

У дитячій лікарні Миколаєва зайняті усі 60 ліжок, виділених для малих пацієнтів із коронавірусом.