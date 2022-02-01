Бустерные сертификаты в Дії и как Омикрон стремительно распространяется по Украине

В Дії появился COVID-сертификат для привитых бустерной дозой.
С этого момента его можно сгенерировать в мобильном приложении или через веб-портал.
Тем временем еще девять регионов Украины рискуют попасть в красную карантинную зону уже на этой неделе — данные Минздрава.
Под угрозой оказались западные регионы, часть севера и востока. Это связано с увеличением количества госпитализаций в этих регионах.
Накануне COVID-19 подтвердили почти у 31 тысячи украинцев.
192 человека от осложнений этого недуга умерли.
Стремительно распространяется недуг в Украине среди детей.
Стремительно распространяется недуг в Украине среди детей.
Областная детская клиника Охматдет во Львове уже заполнена на 90%.
В детской больнице Николаева заняты все 60 коек, предназначенных для маленьких пациентов с коронавирусом.