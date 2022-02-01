Статистика Covid-19 в Україні й бустерний сертифікат у Дії

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 30 768 хворих на Covid-19, серед яких 4056 — діти.

Від наслідків недуги померло 192 українців. 8835 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 1 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 095 263 осіб, з них 3 631 580 одужали, ще 100 395 — летальні випадки.

Бустерний сертифікат у Дії

Відсьогодні люди, які пройшли бустерну вакцинацію проти Covid-19, можуть отримати спеціальний сертифікат про це у застосунку Дія.

Як згенерувати новий сертифікат

Відкрити застосунок Дія.

Обрати розділ Послуги.

Натиснути пункт Covid-сертифікати.

Обрати відповідний тип сертифіката.

Надіслати запит.

Термін дії бустерного сертифіката становить 270 днів, тобто дев’ять місяців.

Щоб документ набрав чинності для перетину кордону, потрібно почекати 14 днів з моменту вакцинації.

Трошки статистики

Уже понад 350 тисяч українців пройшли бустерну вакцинацію проти Covid-19. Половина дорослого населення України отримала принаймні одну дозу вакцини, а понад 47% — дві.

Згідно зі світовою статистикою, невакциновані люди віком 50-64 років потребували госпіталізації у 46 разів частіше, ніж ті, хто пройшов бустерну вакцинацію. Нещеплені люди віком 65+ потрапляли у лікарню у 52 рази більше.

Ризик померти від Covid-19 серед невакцинованих людей удесятеро більший, ніж у повністю вакцинованих.

Іноді люди граються у лікаря, самі призначаючи собі медичні препарати. Проте це може бути досить небезпечно.

Переконані, ви неодноразово стикалися з дилемою — пити чи не пити антибіотики. І часто українці обирають перший варіант, нехтуючи консультацією лікаря. Читай у матеріалі, як правильно пити антибіотики.