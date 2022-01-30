Як доглядати за хворим на Covid-19, щоб самому не заразитися

Буває так, що коли в родині хтось хворіє на Covid-19, у інших тест є негативним.

У такому разі варто правильно доглядати за хворим(-ою) і розділяти домашній простір, щоб не захворіти. Вікна розкажуть, як це можна зробити.

Догляд за хворим на Covid-19

Є кілька простих дій, які ти можеш виконувати.

Перше — це переконатися, що жарознижувальні препарати допомагають.

Також треба слідкувати, щоб хворий(-а) пив(-ла) багато води — це допоможе організму відновитися.

Якщо у хворого(-ої) болить горло, його можна полоскати сольовим розчином.

А ще не варто займатися самолікуванням і приймати антибіотики. Адже цей вид ліків не допоможе позбутися коронавірусу.

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Коли варто звернутися по допомогу

Буває так, що Covid-19 проходить безсимптомно або у легкій формі. Проте люди зі слабшим імунітетом страждають більше.

Тож треба негайно звернутися до лікаря, якщо хворий(-а) має такі симптоми:

утруднене дихання;

постійний біль або тиск у грудях;

плутанина свідомості;

нездатність прокинутися або неможливість спати;

бліда, сіра або синювата шкіра, синюваті губи або нігтьове ложе.

Як розділяти домашній простір

Хвора людина мусить максимально ізолюватися. За можливості краще користуватися окремою спальнею та ванною кімнатою.

Якщо ви мусите перебувати в одній кімнаті, треба забезпечувати хорошу циркуляцію повітря та якомога частіше провітрювати приміщення.

Не вживайте їжу з одного посуду з хворим(-ою) та намагайтеся уникати гостей.

Також хворий(-а) має залишатися вдома мінімум п’ять днів, а якщо треба вийти на вулицю, краще надягати маску.

Треба бути обережними, адже коронавірус постійну мутує. Раніше ми розповідали про те, які існують штами коронавірусу.