Як доглядати за хворим на Covid-19, щоб самому не заразитися

Буває так, що коли в родині хтось хворіє на Covid-19, у інших тест є негативним.
У такому разі варто правильно доглядати за хворим(-ою) і розділяти домашній простір, щоб не захворіти. Вікна розкажуть, як це можна зробити.
Є кілька простих дій, які ти можеш виконувати.
Перше — це переконатися, що жарознижувальні препарати допомагають.
Перше — це переконатися, що жарознижувальні препарати допомагають.
Також треба слідкувати, щоб хворий(-а) пив(-ла) багато води — це допоможе організму відновитися.
Якщо у хворого(-ої) болить горло, його можна полоскати сольовим розчином.
А ще не варто займатися самолікуванням і приймати антибіотики. Адже цей вид ліків не допоможе позбутися коронавірусу.
А ще не варто займатися самолікуванням і приймати антибіотики. Адже цей вид ліків не допоможе позбутися коронавірусу.
Буває так, що Covid-19 проходить безсимптомно або у легкій формі. Проте люди зі слабшим імунітетом страждають більше.
Тож треба негайно звернутися до лікаря, якщо хворий(-а) має такі симптоми:
Хвора людина мусить максимально ізолюватися. За можливості краще користуватися окремою спальнею та ванною кімнатою.
Якщо ви мусите перебувати в одній кімнаті, треба забезпечувати хорошу циркуляцію повітря та якомога частіше провітрювати приміщення.
Якщо ви мусите перебувати в одній кімнаті, треба забезпечувати хорошу циркуляцію повітря та якомога частіше провітрювати приміщення.
Не вживайте їжу з одного посуду з хворим(-ою) та намагайтеся уникати гостей.
Також хворий(-а) має залишатися вдома мінімум п’ять днів, а якщо треба вийти на вулицю, краще надягати маску.
Треба бути обережними, адже коронавірус постійну мутує. Раніше ми розповідали про те, які існують штами коронавірусу.