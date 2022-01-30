Как ухаживать за больным Covid-19, чтобы самому не заразиться

Бывает так, что в семье кто-то один болеет Covid-19, а у других тест является негативным.

В таком случае следует правильно ухаживать за больным и разделять домашнее пространство, чтобы не заболеть.

Мы расскажем, как это сделать.

Уход за больным Covid-19

Есть несколько простых действий, которые ты можешь выполнять.

Первое — это убедиться, что жаропонижающие препараты помогают.

Также нужно следить, чтобы больной пил много воды — это поможет организму восстановиться.

Если у больного болит горло, его можно прополоскать солевым раствором.

А еще не следует заниматься самолечением и принимать антибиотики, ведь данный тип лекарств не поможет при коронавирусе.

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Когда следует обратиться за помощью

Бывает так, что Covid-19 протекает бессимптомно или в легкой форме. Но люди с более слабым иммунитетом страдают больше.

Поэтому нужно немедленно обратиться к врачу, если у больного наблюдаются следующие симптомы:

затрудненное дыхание;

постоянная боль или давление в груди;

спутанное сознание;

неспособность проснуться или бодрствовать;

бледная, серая или синеватая кожа, синеватые губы или ногтевое ложе.

Как разделять домашнее пространство

Больной человек должен максимально изолироваться. Если есть возможность, лучше пользоваться отдельной спальней и ванной комнатой.

Если вы должны находиться в одной комнате, нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и как можно чаще проветривать помещение.

Не употребляйте пищу из одной посуды с больным и старайтесь избегать гостей.

Также больной должен оставаться дома минимум пять дней, а если нужно выйти на улицу, лучше надевать маску.

Нужно быть осторожным, ведь коронавирус постоянно мутирует. Ранее мы рассказывали о том, какие существуют штаммы коронавируса.