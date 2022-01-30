Как ухаживать за больным Covid-19, чтобы самому не заразиться

Бывает так, что в семье кто-то один болеет Covid-19, а у других тест является негативным.
В таком случае следует правильно ухаживать за больным и разделять домашнее пространство, чтобы не заболеть.
Мы расскажем, как это сделать.
Есть несколько простых действий, которые ты можешь выполнять.
Первое — это убедиться, что жаропонижающие препараты помогают.
Первое — это убедиться, что жаропонижающие препараты помогают.
Также нужно следить, чтобы больной пил много воды — это поможет организму восстановиться.
Если у больного болит горло, его можно прополоскать солевым раствором.
А еще не следует заниматься самолечением и принимать антибиотики, ведь данный тип лекарств не поможет при коронавирусе.
А еще не следует заниматься самолечением и принимать антибиотики, ведь данный тип лекарств не поможет при коронавирусе.
Бывает так, что Covid-19 протекает бессимптомно или в легкой форме. Но люди с более слабым иммунитетом страдают больше.
Поэтому нужно немедленно обратиться к врачу, если у больного наблюдаются следующие симптомы:
Больной человек должен максимально изолироваться. Если есть возможность, лучше пользоваться отдельной спальней и ванной комнатой.
Если вы должны находиться в одной комнате, нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и как можно чаще проветривать помещение.
Если вы должны находиться в одной комнате, нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и как можно чаще проветривать помещение.
Не употребляйте пищу из одной посуды с больным и старайтесь избегать гостей.
Также больной должен оставаться дома минимум пять дней, а если нужно выйти на улицу, лучше надевать маску.
Нужно быть осторожным, ведь коронавирус постоянно мутирует. Ранее мы рассказывали о том, какие существуют штаммы коронавируса.