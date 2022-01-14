Самые распространенные штаммы Covid-19 в мире — что о них известно

Мутация вируса — это естественный процесс, который нужен ему для выживания.

Он мутирует в незащищенных организмах, в которых иммунитет не тренирован.

Большинство изменений практически не влияет на свойства вируса. Однако некоторые могут повлиять на то, насколько легко он распространяется, на тяжесть заболевания, эффективность вакцин и т.д.

Какие сейчас наиболее распространены штаммы Covid-19 в мире и Украине?

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время существует пять штаммов коронавируса, которые вызывают беспокойство.

Каждый из них облегчает распространение Covid-19 или снижает эффективность вакцин и медикаментов, а также может повлиять на клиническую картину заболевания.

Альфа (B.1.1.7)

Впервые обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года, он распространился более чем в 50 странах мира.

Бета (B.1.351)

Этот штамм появился в мае 2020 года в Южной Африке. Бета содержит мутации, которые делают его более заразным и помогают обойти иммунную систему человека.

Гамма (P.1)

Эту мутацию впервые зафиксировали в Бразилии в ноябре 2020 года. Вариант P.1 стал причиной для беспокойства, поскольку считается, что он гораздо более заразен, чем оригинальный штамм.

Дельта (B.1.617.2)

Дельта дала о себе знать в октябре 2020 года в Индии.

В Украине именно из-за этого штамма большинство госпитализированных пациентов сейчас нуждаются в кислородной поддержке.

Сейчас один больной Covid-19 потребляет в пять-шесть раз больше кислорода, чем это было весной (2021 — Ред.), — говорится на сайте Минздрава.

Омикрон (B.1.1.529)

Этот сравнительно новый штамм был одновременно выявлен во многих странах мира в ноябре 2021 года.

По данным Минздрава, Омикрон имеет около 30 серьезных мутаций. Некоторые из них вызывают беспокойство из-за риска повторного инфицирования, повышенной способности к распространению и возможного снижения эффективности вакцин.

Недавно ученые сообщили еще о двух мутантах.

Дельтакрон распространяется на Кипре. Новый штамм сочетает в себе черты и Дельты, и Омикрона. Однако пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что этот вариант коронавируса опаснее других.

В то же время эпидемиолог-инфекционист и технический руководитель ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керкхове просит не использовать название Дельтакрон и ему подобные.

Эти слова означают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. Дельтакрон, вероятно, возник вследствии загрязнения во время секвенирования (лабораторного исследования — Ред.).

Об этом написала Мария Ван Керкхове в своем Twitter.

На юге Франции появился штамм IHU. Ученые утверждают, что его впервые зафиксировали в Камеруне в сентябре 2021 года. Несмотря на то, что IHU содержит не менее 46 мутаций, с момента обнаружения в мире не было масштабных вспышек этого штамма.

Кроме того, в мире также были обнаружены: Эпсилон, Эта, Йота, Каппа, Лямбда, Мю штаммы коронавируса. Для Украины они не представляют опасности.

Ситуация в Украине

Что касается Украины, то медики прогнозируют новую волну коронавируса и призывают население вакцинироваться бустерной дозой.

По нашим прогнозам, очередной всплеск будет с конца января. В это время будет больше Омикрона. Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля.

Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.

А если вы заподозрили у себя Covid-19, читайте, что делать в этом случае.