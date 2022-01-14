Самые распространенные штаммы Covid-19 в мире — что о них известно

Мутация вируса — это естественный процесс, который нужен ему для выживания.
Он мутирует в незащищенных организмах, в которых иммунитет не тренирован.
Большинство изменений практически не влияет на свойства вируса. Однако некоторые могут повлиять на то, насколько легко он распространяется, на тяжесть заболевания, эффективность вакцин и т.д.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время существует пять штаммов коронавируса, которые вызывают беспокойство.
Каждый из них облегчает распространение Covid-19 или снижает эффективность вакцин и медикаментов, а также может повлиять на клиническую картину заболевания.
Впервые обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года, он распространился более чем в 50 странах мира.
Этот штамм появился в мае 2020 года в Южной Африке. Бета содержит мутации, которые делают его более заразным и помогают обойти иммунную систему человека.
Эту мутацию впервые зафиксировали в Бразилии в ноябре 2020 года. Вариант P.1 стал причиной для беспокойства, поскольку считается, что он гораздо более заразен, чем оригинальный штамм.
Дельта дала о себе знать в октябре 2020 года в Индии.
В Украине именно из-за этого штамма большинство госпитализированных пациентов сейчас нуждаются в кислородной поддержке.
Сейчас один больной Covid-19 потребляет в пять-шесть раз больше кислорода, чем это было весной (2021 — Ред.), — говорится на сайте Минздрава.
Сейчас один больной Covid-19 потребляет в пять-шесть раз больше кислорода, чем это было весной (2021 — Ред.), — говорится на сайте Минздрава.
Этот сравнительно новый штамм был одновременно выявлен во многих странах мира в ноябре 2021 года.
По данным Минздрава, Омикрон имеет около 30 серьезных мутаций. Некоторые из них вызывают беспокойство из-за риска повторного инфицирования, повышенной способности к распространению и возможного снижения эффективности вакцин.
Недавно ученые сообщили еще о двух мутантах.
Дельтакрон распространяется на Кипре. Новый штамм сочетает в себе черты и Дельты, и Омикрона. Однако пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что этот вариант коронавируса опаснее других.
В то же время эпидемиолог-инфекционист и технический руководитель ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керкхове просит не использовать название Дельтакрон и ему подобные.
Эти слова означают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. Дельтакрон, вероятно, возник вследствии загрязнения во время секвенирования (лабораторного исследования — Ред.).
Эти слова означают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. Дельтакрон, вероятно, возник вследствии загрязнения во время секвенирования (лабораторного исследования — Ред.).
Об этом написала Мария Ван Керкхове в своем Twitter.
На юге Франции появился штамм IHU. Ученые утверждают, что его впервые зафиксировали в Камеруне в сентябре 2021 года. Несмотря на то, что IHU содержит не менее 46 мутаций, с момента обнаружения в мире не было масштабных вспышек этого штамма.
Кроме того, в мире также были обнаружены: Эпсилон, Эта, Йота, Каппа, Лямбда, Мю штаммы коронавируса. Для Украины они не представляют опасности.
Что касается Украины, то медики прогнозируют новую волну коронавируса и призывают население вакцинироваться бустерной дозой.
По нашим прогнозам, очередной всплеск будет с конца января. В это время будет больше Омикрона. Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля.
По нашим прогнозам, очередной всплеск будет с конца января. В это время будет больше Омикрона. Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля.
Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.
А если вы заподозрили у себя Covid-19, читайте, что делать в этом случае.