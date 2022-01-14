Найпоширеніші штами Covid-19 у світі — що про них відомо

Мутація вірусу — це природний процес, який потрібен йому для виживання.

Він мутує в незахищених організмах, де немає тренованого імунітету.

Більшість змін практично не впливають на властивості вірусу. Однак деякі можуть позначитися на тому, наскільки легко він поширюється, на тяжкість захворювання, на ефективність вакцин тощо.

Які наразі є найбільш розповсюджені штами Covid-19 у світі та Україні?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, наразі існує п’ять штамів коронавірусу, які викликають занепокоєння.

Кожен із них або полегшує поширення Covid-19, або знижує ефективність вакцин та медикаментів, або впливає на клінічну картину захворювання.

Альфа (B.1.1.7)

Уперше виявлений у Великій Британії у вересні 2020 року, він поширився у понад 50 країнах.

Бета (B.1.351)

Цей штам з’явився у травні 2020 року в Південній Африці. Бета містить мутації, які роблять її більш заразною та допомагають обійти імунну систему людини.

Гамма (P.1)

Цю мутацію вперше зафіксували в Бразилії у листопаді 2020 року. Варіант P.1 став причиною для занепокоєння, оскільки вважається, що він набагато заразніший, ніж оригінальний штам.

Дельта (B.1.617.2)

Дельта дала про себе знати у жовтні 2020 року в Індії.

В Україні саме через цей штам більшість госпіталізованих пацієнтів наразі потребують кисневої підтримки.

Зараз один хворий на Covid-19 споживає у п’ять-шість разів більше кисню, ніж це було навесні (2021 року — Ред.), — ідеться на сайті МОЗу.

Омікрон (B.1.1.529)

Цей порівняно новий штам був одночасно виявлений у багатьох країнах світу в листопаді 2021 року.

За даними МОЗ, Омікрон має близько 30 серйозних мутацій. Деякі з них викликають занепокоєння через ризик повторного інфікування, підвищену здатність до поширення та можливе зниження ефективності вакцин.

Нещодавно вчені повідомили про ще двох мутантів.

Дельтакрон розповсюджується на Кіпрі. Новий штам поєднує в собі риси і Дельти, і Омікрона. Проте наразі недостатньо даних, щоб стверджувати, що цей варіант коронавірусу небезпечніший за інші.

Водночас епідеміологиня-інфекціоністка та технічна керівниця ВООЗ з Covid-19 Марія Ван Керхове просить не використовувати назву Дельтакрон та їй подібні.

Ці слова означають комбінацію вірусів/варіантів, а цього не відбувається. Дельтакрон ймовірно виник внаслідок забруднення під час секвенування (лабораторного дослідження — Ред.).

Про це написала Марія Ван Керхове у своєму Twitter.

А на півдні Франції з’явився штам IHU. Науковці стверджують, що його вперше зафіксували в Камеруні у вересні 2021 року. Попри те, що IHU містить щонайменше 46 мутацій, з моменту виявлення у світі не було масштабних спалахів саме цього штаму.

Крім того, у світі також були виявлені: Епсілон, Ета, Йота, Каппа, Лямбда, Мю штами коронавірусу. Для України вони загрози не становлять.

Ситуація в Україні

Що ж до України, то медики прогнозують нову хвилю коронавірусу та закликають населення вакцинуватися бустерною дозою.

За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше Омікрону. Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю BBC News Україна.

А якщо ви запідозрили в себе Covid-19, то читайте, що робити в цьому разі за посиланням.