В Україні зменшать термін дії “зелених” Covid-сертифікатів — розповідаємо деталі

Covid-19 став справжнім випробуванням для сучасних людей. Наш комфортний спосіб життя змінився, і ми вимушені дотримуватися карантинних норм, щоб убезпечити себе від хвороби.

Одним зі способів захистити себе є вакцинація.

Та якщо раніше сертифікат про повний курс вакцинації діяв рік, то нині ситуація може змінитися.

“Зелені” сертифікати

В ефірі одного з українських телеканалів заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич заявила, що сертифікат про повний курс вакцинації діятиме 270 днів. Тобто 9 місяців, а не 12, як раніше.

Ми готуємо таке рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийняте орієнтовно на цьому тижні. Термін дії сертифікатів буде скорочено до 270 днів, — каже заступниця міністра охорони здоров’я.

Карчевич стверджує, що за ці зміни парламент може проголосувати вже в перші дні своєї роботи у 2022 році.

“Жовті” сертифікати

З грудня 2021 року термін дії сертифіката про одну дозу вакцинації зменшився зі 120 днів до 30.

Досвід ЄС

З 10 січня 2022 року Євросоюз теж скоротив термін дії сертифікатів до 270 днів. Ще 21 грудня Єврокомісія ухвалила нові рішення щодо цифрового Covid-сертифіката, а саме скорочення терміну дії до дев’яти місяців для подорожей всередині ЄС.

Карчевич зазначила, що якщо у людини строк дії Covid-сертифіката після другої дози буде більш як 270 днів, то вона може перетнути кордони ЄС у межах тих обмежень, які встановлені на рівні кожної окремої країни.

А про те, як змінилися подорожі через пандемію коронавірусу, раніше розповів стюард української авіакомпанії. Читай за посиланням.