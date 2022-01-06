Відтепер вакцинуватися бустерною дозою проти Covid-19 зможуть усі повнолітні українці

В Україні дозволили бустерну дозу проти Covid-19 для усіх охочих віком від 18 років.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Вакцинуватися бустерною дозою дозволяється через 6 місяців після завершення повного курсу щеплення.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty від Pfizer.

Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий Covid-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення, — йдеться у повідомленні МОЗ.

Отримати його можна буде в Дії, надіславши запит на порталі чи у застосунку, орієнтовно наприкінці січня 2022 року.

До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.

Крім того, нещодавно в Україні змінили змішані схеми вакцинації від Covid-19.

Зазначається, що такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про введення бустерної дози вакцини для людей похилого віку та як це працюватиме.