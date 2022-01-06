Здоров'я та краса

Відтепер вакцинуватися бустерною дозою проти Covid-19 зможуть усі повнолітні українці

06 Січня 2022, 14:40
В Україні дозволили бустерну вакцинацію всіх охочих від 18 років
Фото: Unsplash

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