Відтепер вакцинуватися бустерною дозою проти Covid-19 зможуть усі повнолітні українці

В Україні дозволили бустерну дозу проти Covid-19 для усіх охочих віком від 18 років.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Вакцинуватися бустерною дозою дозволяється через 6 місяців після завершення повного курсу щеплення.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty від Pfizer.
Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Після введення бустерної дози можна буде отримати новий Covid-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення, — йдеться у повідомленні МОЗ.
Після введення бустерної дози можна буде отримати новий Covid-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення, — йдеться у повідомленні МОЗ.
Отримати його можна буде в Дії, надіславши запит на порталі чи у застосунку, орієнтовно наприкінці січня 2022 року.
До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.
Крім того, нещодавно в Україні змінили змішані схеми вакцинації від Covid-19.
Зазначається, що такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про введення бустерної дози вакцини для людей похилого віку та як це працюватиме.