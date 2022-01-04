В Україні вводять бустерну дозу вакцини для людей похилого віку — як це працюватиме

Поки одні думають, чому варто йти на вакцинацію, інші встигають отримати бустерну дозу та жити без зайвих вагань.

За минулий рік значна кількість українців встигли вакцинуватись, проте старше покоління все ще залишалося в зоні ризику.

Тому міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+.

Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

У цьому разі літні люди зможуть отримати бустерну дозу, зачекавши трохи більше ніж півроку після другої.

Що важливо пам’ятати

Отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через 6 місяців від дати другого щеплення від COVID-19. Найбільш оптимальний період для отримання бустерної дози — від 6 до 9 місяців. Перевагу віддаватимуть мРНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. Після отримання бустерної дози дія COVID-сертифіката буде продовжена.

Як можуть поєднуватись вакцини

Якщо перші два щеплення було зроблено вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, бустерну дозу рекомендовано вводити вакциною Comirnaty/Pfizer.

Крім того, згідно зі схемами використання різних вакцин, CoronaVac тепер можна поєднувати з AstraZeneca (векторними) та Moderna або Comirnaty від Pfizer (РНК-вакцинами).

Також після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами — 28 днів.

Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід віддавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.

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