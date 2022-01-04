В Украине вводят бустерную дозу вакцины для пожилых — как это будет работать

Пока одни думают, почему следует идти на вакцинацию, другие успевают получить бустерную дозу и жить без лишних колебаний.

За прошлый год значительное количество украинцев успели вакцинироваться, однако старшее поколение все еще оставалось в зоне риска.

Поэтому министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для людей 60+.

Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

В этом случае пожилые люди смогут получить бустерную дозу, подождав чуть больше полугода после второй.

Что важно помнить

Получить бустерную дозу люди в возрасте 60+ могут через 6 месяцев от даты второй прививки от COVID-19. Наиболее оптимальный период получения бустерной дозы — от 6 до 9 месяцев. Предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам. После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата будет продлено.

Как могут совмещаться вакцины

Если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, бустерную дозу рекомендуется вводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, согласно схемам использования различных вакцин, CoronaVac теперь можно совмещать с AstraZeneca (векторными) и Moderna или Comirnaty от Pfizer (РНК-вакцинами).

Также после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами — 28 дней.

Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.

А чтобы подойти рационально к вопросу вакцинации и не беспокоиться из-за нехватки информации, читай о самых распространенных мифах о Covid-19.