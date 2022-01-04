В Украине вводят бустерную дозу вакцины для пожилых — как это будет работать

Пока одни думают, почему следует идти на вакцинацию, другие успевают получить бустерную дозу и жить без лишних колебаний.
За прошлый год значительное количество украинцев успели вакцинироваться, однако старшее поколение все еще оставалось в зоне риска.
Поэтому министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для людей 60+.
Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.
Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.
В этом случае пожилые люди смогут получить бустерную дозу, подождав чуть больше полугода после второй.
Если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, бустерную дозу рекомендуется вводить вакциной Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, согласно схемам использования различных вакцин, CoronaVac теперь можно совмещать с AstraZeneca (векторными) и Moderna или Comirnaty от Pfizer (РНК-вакцинами).
Также после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами — 28 дней.
Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.
А чтобы подойти рационально к вопросу вакцинации и не беспокоиться из-за нехватки информации, читай о самых распространенных мифах о Covid-19.