Здоровье и красота

Теперь вакцинироваться бустерной дозой против Covid-19 смогут все совершеннолетние украинцы

Нина Гербич, редактор сайту 06 января 2022, 14:40
В Украине разрешили бустерную вакцинацию всех желающих от 18 лет

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