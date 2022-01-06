Теперь вакцинироваться бустерной дозой против Covid-19 смогут все совершеннолетние украинцы

В Украине разрешили бустерную дозу против Covid-19 для всех желающих от 18 лет.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Привиться бустерной дозой можно через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться мРНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer.

Тем, кто прививался вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

После введения бустерной дозы можно получить новый Covid-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения, — говорится в сообщении Минздрава.

Получить его можно будет в Дії, отправив запрос на портале или в приложении, ориентировочно в конце января 2022 года.

До этого времени можно пользоваться своим предыдущим сертификатом.

Кроме того, недавно в Украине изменили смешанные схемы вакцинации от Covid-19.

Отмечается, что такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Напомним, ранее мы сообщали о введении бустерной дозы вакцины для пожилых людей и рассказывали, как это будет работать.