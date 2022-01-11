В Украине сократят срок действия “зеленых” Covid-сертификатов — рассказываем детали

Covid-19 стал сложным испытанием для современных людей. Наш комфортный образ жизни изменился, и мы вынуждены соблюдать карантинные нормы, чтобы обезопасить себя от болезни.
Одним из способов защитить себя является вакцинация.
Но если раньше сертификат о полном курсе вакцинации действовал год, то сейчас ситуация может измениться.
В эфире одного из украинских телеканалов заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич заявила, что сертификат о полном курсе вакцинации будет действовать 270 дней. То есть 9 месяцев, а не 12, как раньше.
Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе.
Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе.
Срок действия сертификатов будет сокращен до 270 дней, — убеждена заместитель министра здравоохранения.
Карчевич утверждает, что за эти изменения парламент может проголосовать уже в первые дни своей работы в 2022 году.
С декабря 2021 года срок действия сертификата об одной дозе вакцинации уменьшился со 120 дней до 30.
С 10 января 2022 года Евросоюз тоже сократил срок действия сертификатов до 270 дней. Еще 21 декабря Еврокомиссия приняла новые решения по цифровому Covid-сертификату, а именно о сокращении срока действия до девяти месяцев для путешествий внутри ЕС.
Карчевич отметила, что если у человека срок действия Covid-сертификата после второй дозы будет более 270 дней, то он может пересечь границы ЕС в пределах ограничений, установленных на уровне каждой отдельной страны.
А о том, как изменились путешествия из-за пандемии коронавируса, ранее рассказал стюард украинской авиакомпании. Читай по ссылке.