В Украине сократят срок действия “зеленых” Covid-сертификатов — рассказываем детали

Covid-19 стал сложным испытанием для современных людей. Наш комфортный образ жизни изменился, и мы вынуждены соблюдать карантинные нормы, чтобы обезопасить себя от болезни.

Одним из способов защитить себя является вакцинация.

Но если раньше сертификат о полном курсе вакцинации действовал год, то сейчас ситуация может измениться.

“Зеленые” сертификаты

В эфире одного из украинских телеканалов заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич заявила, что сертификат о полном курсе вакцинации будет действовать 270 дней. То есть 9 месяцев, а не 12, как раньше.

Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе.

Срок действия сертификатов будет сокращен до 270 дней, — убеждена заместитель министра здравоохранения.

Карчевич утверждает, что за эти изменения парламент может проголосовать уже в первые дни своей работы в 2022 году.

“Желтые” сертификаты

С декабря 2021 года срок действия сертификата об одной дозе вакцинации уменьшился со 120 дней до 30.

Опыт ЕС

С 10 января 2022 года Евросоюз тоже сократил срок действия сертификатов до 270 дней. Еще 21 декабря Еврокомиссия приняла новые решения по цифровому Covid-сертификату, а именно о сокращении срока действия до девяти месяцев для путешествий внутри ЕС.

Карчевич отметила, что если у человека срок действия Covid-сертификата после второй дозы будет более 270 дней, то он может пересечь границы ЕС в пределах ограничений, установленных на уровне каждой отдельной страны.

А о том, как изменились путешествия из-за пандемии коронавируса, ранее рассказал стюард украинской авиакомпании. Читай по ссылке.