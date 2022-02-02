Интервью
Эксклюзив

Дія изнутри и планы Минцифры до 2024 года. Интервью с Мстиславом Баником

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 02 февраля 2022, 17:10
Мстислав Банік інтерв'ю
Фото: Минцифры

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