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Повістки у Дії, цифровізація держави та плани на 2023 рік — інтерв’ю з Мстиславом Баніком

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Січня 2023, 21:15
Мстислав Банік
Фото: Facebook

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