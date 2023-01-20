Повістки у Дії, цифровізація держави та плани на 2023 рік — інтерв’ю з Мстиславом Баніком

Застосунок Дія вже не один рік дивує та тішить українців. Особливо свою цінність він продемонстрував саме у 2022 році, коли чимало людей не мали ані часу, ані можливості мати справу з паперовими документами.

Водночас наша держава продовжує боротьбу та надихає увесь світ своїм прикладом не лише у силі духу, але й у цифровізації держави. Тож вже чимало країн прагнуть перейняти досвід України, зокрема Естонія та США.

Про це розповів у своєму інтерв’ю для Liga.Tech керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік. Також стало відомо трохи більше про плани розробників застосунку Дія на 2023 рік.

Зараз також дивляться

Про повістки та електронний військовий квиток в Дії

Про повістки у Дії не йдеться.

Постанова Кабміну про військовий облік призовників та військовозобовʼязаних, яка вийшла у грудні, просто впорядкувала норми військового обліку, що приймалися з 2016 року.

Поки ми не у процесі розробки електронного військового квитка.

Зараз це відкрите питання з Міноборони, коли ми розпочнемо цей проєкт, якими будуть його деталі тощо. Щодо реєстрів військовозобовʼязаних — вони існують, але є питання з актуальністю всіх даних. Вони актуальні щодо тих людей, хто змінював місце реєстрації або служив після 2014 року.

Про важливість цифровізації держави

За 2022 рік діджитал став номер один, а офлайн — номер два. Завжди було навпаки. Офлайн був обовʼязковим, а діджитал – як опція.

Війна показала, що смартфон може бути способом доставлення сервісів до людини.

Про новинки у застосунку Дія у 2023 році

У нас на тестуванні у застосунку зараз перебуває оцінка якості витягу про місце проживання. Ти замовив витяг, він прийшов — потім Дія питає, чи сподобався тобі процес отримання послуги.

Поступово ми впроваджуватимемо відгук до всіх послуг у Дії — це допоможе знайти слабкі місця і покращити сервіс.

Працюємо також над заміною посвідчення водія, з минулого року. Це складний процес.

Ще у нас запуститься заява на шлюб на порталі Дія після бета-тестування.

З гарячого — це все, про що можна говорити. А про що не можна — скоро вже зʼявиться. Загалом ми продовжуємо запускати сервіси в Дії, актуальні в умовах воєнного стану.

Також раніше Вікна поговорили з керівником із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстиславом Баніком про те, куди рухається наша молода цифрова держава в умовах війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!