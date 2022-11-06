Повна диджиталізація! Коли е-документи замінять пластикові посвідчення водія

З 14 грудня 2022 року українці зможуть оформлювати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів без пластикових бланків.

Документи можна буде зробити виключно онлайн через застосунок Дія. Про це повідомляє портал МВС.

Читай, які саме зміни чекають на українців уже найближчим часом.

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Зміни в законодавстві

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, згідно з яким більше не обов’язково отримувати пластикові документи про право керування та реєстрацію транспортних засобів.

Тому тепер українські водії зможуть обирати:

або оформлювати виключно електронні документи;

або отримувати традиційні пластикові бланки, наприклад, у сервісному центрі МВС.

Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку Дія не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати.

Про це каже начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Завдяки диджиталізації ти зможеш самостійно у кілька кліків оформлювати обмін посвідчення водія та проводити реєстрацію транспортних засобів, якщо для цього не потрібен огляд фахівців експертної служби МВС. Це зекономить твій час та гроші.

Нагадаємо, що влітку українське посвідчення водія адаптували до європейського зразка. Читай, що це означає та чому це важливий крок для України.

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