Полная диджитализация! Когда е-документы заменят пластиковые водительские права

С 14 декабря 2022 года украинцы смогут оформлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортных средств без пластиковых бланков.

Документы можно будет сделать исключительно онлайн через приложение Дія. Об этом сообщает портал МВД.

Читай, какие именно изменения ждут украинцев уже в ближайшее время.

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Изменения в законодательстве

Кабинет Министров Украины принял решение, согласно которому больше не обязательно получать пластиковые документы о праве управления и регистрации транспортных средств.

Поэтому теперь украинские водители смогут выбирать:

или оформлять исключительно электронные документы;

или получать традиционные пластиковые бланки, например в сервисном центре МВД.

Удостоверение водителя или свидетельство о регистрации транспортного средства в Электронном кабинете водителя или в приложении Дія не просто становится равнозначным физическим документам, а может полностью их заменять.

Об этом говорит начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Благодаря диджитализации ты сможешь самостоятельно в несколько кликов оформить обмен водительского удостоверения и провести регистрацию транспортных средств, если для этого не требуется осмотр специалистов экспертной службы МВД. Это сэкономит твое время и деньги.

Напомним, что летом украинское водительское удостоверение адаптировали к европейскому образцу. Читай, что это значит, и почему это важный шаг для Украины.

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