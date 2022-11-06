Полная диджитализация! Когда е-документы заменят пластиковые водительские права

Елена Яковлева, редактор сайта 06 ноября 2022, 19:30
Посвідчення водія та реєстрація авто в Дії - зміни в законодавстві
Фото: Pexels

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