Рассказы

Потерял возможность ходить в очереди за хлебом — как 20-летнего парня расстрелял российский БТР

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 11 ноября 2022, 18:00
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