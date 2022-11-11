Потерял возможность ходить в очереди за хлебом — как 20-летнего парня расстрелял российский БТР

С Богданом мы познакомились в палате киевской клиники. Это его второй день в Украине после почти восьми месяцев лечения в Италии. У парня тяжелая травма спинного мозга.

Он делится, что при ранении было ощущение, будто ему оторвало ноги. Юношу чудом удалось спасти после российских обстрелов на второй день полномасштабной войны.

Читай, что пришлось пережить 20-летнему Богдану и какой подвиг совершили врачи и волонтеры, рискуя собственной жизнью.

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Чуть не погиб в очереди за хлебом

Февраль, второй день полномасштабной войны. Богдан — сам родом из Полтавской области — в Гостомеле, потому что недавно устроился здесь на работу.

Местный аэродром бомбит вражеская авиация, люди прячутся в подвалах, кто-то пытается купить хоть какие-нибудь продукты. Парень стоит перед магазином вместе со всеми. Вдруг из-за угла выезжает вражеский БТР.

Открыл огонь по людям. Просто из первых выстрелов в меня попали две пули и я упал, — делится Богдан.

Далее воспоминания отрывками. Его вытаскивают из-под огня, кто-то оказывает первую помощь. Повезло, что рядом была медсестра, которая пряталась в подвале неподалеку. Она помогла парню в первые минуты после ранения.

Потом нашелся мужчина, отвезший Богдана в бучанскую больницу. Жизнь юноши могла оборваться в любой момент, так что на промедление не было времени.

В больнице его в тяжелом состоянии увидели супруги медиков Андрей и Ольга Свист. Она — педиатр, он — нейрохирург. Оставив своих детей в Ирпене, они отправились в Бучу на помощь местным специалистам.

Тогда пара еще не знала, что будет там вынуждена остаться на две недели. Ведь в то время больница едва успевала принимать раненых. Людей привозили днем ​​и ночью даже в колясках от супермакетов.

Что касается Богдана, то его состояние врачи отчаянно пытались стабилизировать.

Ранение грудной клетки, легких — очень тяжело. Коллеги пытались его стабилизировать на месте. Действительно, они на тот момент и в тех условиях совершили подвиг, — делится нейрохирург.

Эвакуация из ада

Андрей с женой продолжили заботиться о парне даже тогда, когда Буча была уже полностью оккупирована. Впрочем, долго так продолжаться не могло, понял медик и сделал звонок, который изменил все.

Этот звонок был Алле Мельничук — главе благотворительного фонда Мама і немовля, которая в гражданской жизни помогала молодым роженицам и малышам, а с первых дней полномасштабной войны стала вывозить раненых детей со всей Украины на лечение за границу.

Когда из Бучи организовали дополнительный зеленый коридор, Богдана вместе с другими тяжелыми ранеными удалось вывезти из оккупации в столицу.

Дорога была нелегкая. Андрей и Ольга, которые поехали вместе с парнем, вспоминают, что вокруг шли ожесточенные бои, приходилось со страхом проезжать блок-посты захватчиков.

А на Житомирской трассе вообще невозможно было смотреть из окна, ведь повсюду стояли изуродованные авто и лежали гражданские трупы.

В Киеве раненых приняла одна из больниц, а уже на следующий день удалось организовать медицинский конвой, чтобы эвакуировать детей в Италию. Там их ждала Алла.

Лечение в Италии

20-летнего Богдана приняла больница в Риме. Иностранцы сначала не могли поверить, что он, гражданский, получил ранение в очереди за продуктами.

Меня часто спрашивают, военный ли я. Чего стреляли по мне? Мне не верили просто, — рассказывает парень.

В Италии он немного набрался сил. Там пытался привыкнуть к итальянскому языку и кухне, но все равно очень скучал по родному борщу и голубцам. Иногда ему приносили их волонтеры-украинцы, уже долго живущие за границей.

Сейчас состояние Богдана улучшается, он уже может сидеть. Учится управлять колесным креслом и обслуживает себя сам. Но ранение оказалось слишком тяжелым. Врачи вынесли вердикт — парень вряд ли когда-нибудь сможет снова ходить.

К этому он еще привыкает. Теперь его реабилитация — физическая и психологическая — продолжится уже на родине.

Врачи Ольга и Андрей после Бучи вступили в ряды ВСУ. А Алла сейчас мчится по итальянским дорогам договариваться с очередной клиникой о принятии раненых украинских детей, теперь уже из Харькова.

Всего с первых дней полномасштабной войны ее фонд эвакуировал в Европу уже более полутысячи маленьких украинцев.

Все наши дети, которых мы эвакуировали на лечение в Европу, живы, поправляются и при возможности возвращаются домой, — делится Алла.

34-летний военный на псевдо Джои уже 14 лет служит в Государственной пограничной службе. А с 2018 года он защищает страну на Востоке.

Читай, какой оказалась история пограничника Джои о начале войны, ранении и лечении.

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