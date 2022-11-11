Розповіді

Втратив можливість ходити в черзі за хлібом — як 20-річного хлопця розстріляв російський БТР

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 11 Листопада 2022, 18:00
Історія 20-річного Богдана, якого росіяни тяжко поранили в Гостомелі

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