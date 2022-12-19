Рассказы

От авиаинженера до военного. История Александра Савченко, отдавшего свою жизнь за Украину

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 19 декабря 2022, 18:00
Будував літаки, а життя змусило збивати — історія Олександра Савченка

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