От авиаинженера до военного. История Александра Савченко, отдавшего свою жизнь за Украину

В Вышгороде Киевской области простились с нашим защитником, погибшим в Луганской области. Александр Савченко имел успешную карьеру, работал авиаинженером. Никогда не служил в армии. Но после полномасштабного вторжения пошел в ВСУ добровольцем. Погибшего воина Вышгород провожал на коленях.

Строил самолеты, а жизнь заставила их сбивать

Рядом с родными и друзьями — многие, кто не знал его. Услышали, что в этой церкви будут отпевать защитника и пришли попрощаться. Александру Савченко было 35. Он был совершенно не военным человеком и работал инженером в авиакомпании.

Строил самолеты, ремонтировал, обеспечивал летную пригодность, — рассказывает об Александре его одногруппник.

А когда началась полномасштабная война, пошел самолеты сбивать, вражеские. Служил зенитчиком. В армию вступил добровольно. Своего отца только поставил перед фактом.

Сейчас также смотрят

Это была его воля, и я с этим смирился. Мать плакала, конечно.

— Он в армии не служил, даже военной кафедры не заканчивал, — рассказывает отец погибшего Александр Савченко.

На фронтовых видео Саша всегда улыбается. Таким он и был по жизни, говорят родственники.

Он был одним из самых жизнерадостных людей, которых я знал. Я с детства мог посмеяться с ним обо всем. Эти воспоминания о нем… — вспоминает племянник погибшего воина Александр.

Это племянник Саши, его полный тезка. Тоже Александр Савченко, тоже военный. А еще главу их семьи тоже зовут Александр Савченко.

— Дедушка всегда хотел, чтобы у него сын был Саша, внук и правнук Саша. Чтобы не путать, деда называют Шурик, Саню называли Саня старый, а меня Саня маленький, — говорит племянник Александр.

Несбывшаяся мечта Александра

Между ними всего шесть лет разницы. Поэтому дядя всегда был ему старшим братом.

Я очень им гордился, всегда равнялся на него. В свои 35 он достиг очень многого. Если бы не война, достиг бы еще большего.

Саша воевал на сложных направлениях — в Славянске, Марьинке. Погиб, выполняя боевое задание в Луганской области возле Кременной. Оттуда родом его племянник. Еще шутил: когда освободят город, будет жить в его заброшенном доме.

Просто не могу поверить в то, что произошло. Он был с прекрасным чувством юмора, настоящим братом, другом мог всегда поддержать, — вспоминает Александра собрат Артем.

Александра похоронили на Аллее Героев в Вышгороде, где все больше крестов. На могиле только живые цветы. Так просили родственники.

У защитника осталось двое детей — четырех и восьми лет. И несбывшаяся мечта — дополнить настенную карту семейных путешествий.

У них была скретч-карта, где они зарисовывали страны или регионы, где они бывали. Он хотел бы, чтобы эта карта росла и росла, — рассказывает племянник Александр.

Ранее мы рассказывали историю офицера СБУ, обменивавшего пленных на лекарства для раненых.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!