Розповіді

Від авіаінженера до військового. Історія Олександра Савченка, який віддав своє життя за Україну

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 19 Грудня 2022, 18:00
Будував літаки, а життя змусило збивати — історія Олександра Савченка

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