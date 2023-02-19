Рассказы

Чувствовала, что любимый будет оберегать: как девушка потеряла родителей в трагедии в Днепре и парня под Балаклеей

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 19 февраля 2023, 17:00
Анастасія Швець
Фото: ГСЧС/Facebook, Instagram

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