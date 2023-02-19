Чувствовала, что любимый будет оберегать: как девушка потеряла родителей в трагедии в Днепре и парня под Балаклеей

В прошлом году она мечтала выйти замуж, но лишилась любимого на войне. А месяц назад — родителей и дома. Это история 24-летней Анастасии Швец, уцелевшей в разбитом 14 января российской ракетой подъезде девятиэтажки в Днепре.

Фото ее спасения из руин облетели сеть. На них хрупкая девушка в одной футболке прижимает к себе мягкие игрушки и держит новогодний дождик. Именно им Анастасия сигнализировала спасателям, что она жива.

Я только вылезла из кровати — увидела соседний подъезд. Поняла, что что-то случилось, начала кричать на помощь, кричать родителям, чтобы они откликнулись.

Взрыв застал Анастасию в комнате на шестом этаже, куда она пришла за 15 минут до рокового момента, чтобы отдохнуть перед ночной сменой. Девушка работает пекарем в торговой сети.

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Настя вспоминает, как почти сразу поняла, что произошел прилет. Девушку спасло то, что дверь упала на нее и прикрыла. Она звала своих родителей, которые в момент прилета были на кухне — собирались делать очередную партию окопных свечей, которые отправляли на фронт.

Папа как раз порезал картон. Мама собиралась растопить воск, чтоб все это сделать. Но… судьба решила иначе.

Тем временем перед домом бушевал пожар. Вокруг бегали люди. Настя вспоминает — чтобы обозначить себя, взяла в руки новогодний дождик, который нашла среди обломков. Ее заметили спасатели, но достались лишь позже, потому что на руинах образовался отвесный склон.

Вместе со спасателями до девушки добрался волонтер, который потом все время находился с ней. Отдал ей свою одежду, чтобы она не замерзла. А также пытался найти родителей Насти.

У самой девушки была травма головы и поцарапанные ноги. Она чуть не отморозила себе пальцы. В больнице Настя пробыла шесть дней. Говорит, что надеялась, что хоть отец уцелел. Потому что его, казалось, видели знакомые. Но через несколько дней после трагедии сбылось худшее.

На папином телефоне и в его рабочем чате я увидела сообщение: “Дорогие коллеги, Максима и Натальи больше нет. Их нашли под завалами”.

На днях Настя со своим другом поднималась по автобашне в квартиру. Лезть пришлось через соседнюю, прорубив дырку в стене, потому что от дома девушки осталась только комната и аварийный балкон. Оттуда достала самое ценное.

Смогла найти вещи родителей. Понимала, что их одежда ей вроде и не нужна, но она дорога как память. Но самой дорогой находкой была футболка погибшего парня и его флаг с шевронами.

Возлюбленный Анастасии, 39-летний черновчанин Владислав, погиб в прошлом году 10 сентября под Балаклеей. Он воевал в спецподразделении Кракена. Пара познакомилась в конце марта и осенью хотела пожениться. После трагедии девушка написала, что верит: ее уберег любимый.

Я чувствовала, что он будет меня оберегать.

Сейчас Настя живет с бабушкой. Говорит, после трагедии очень тяжело переживает звуки взрывов, поэтому периодически общается с психологом.

Я понимаю, если что-то где-то щелкнуло, кто-то хлопнул дверью. Если кто-то просто неожиданно включил свет, я начинаю содрогаться.

Все, что сейчас имеет, говорит девушка, подаренное неравнодушными людьми. Она очень благодарна всем за помощь. Из Днепра в ближайшее время уезжать не собирается, но уже попрощалась с домом.

Сюда тяжело приезжать. Это тяжело, это больно. Главное для меня было — получить все, что можно было. И… сказать квартире: “Прощай!”

Трагедия, произошедшая 14 января в Днепре, всколыхнула все украинское и мировое сообщество. Три дня спасатели без остановки разбирали завалы разрушенной многоэтажки. Читай, какой была спасательная операция в Днепре после удара 14 января.

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