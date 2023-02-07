Посменно работали 400 чрезвычайников: какой была спасательная операция в Днепре после удара 14 января

Трагедия, произошедшая 14 января в Днепре, всколыхнула все украинское и мировое сообщество. Местные до сих пор не могут прийти в себя. Днепровские спасатели смогли сохранить 39 жизней, в том числе и шестерых детей.

Три дня они без остановки по 12 часов подряд, в сверхсложных условиях разбирали завалы разрушенной вражеской ракетой многоэтажки. На место атаки спасатели прибыли в первые несколько минут, оставили последними — как только разобрали завалы и получили тела всех погибших.

О тех страшных событиях спасатели рассказывают сейчас: говорят, что тогда обычные люди с лопатами помогали не хуже профессиональных работников ГСЧС.

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На место трагедии старший помощник начальника смены по оперативному реагированию оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Денис Михеев прибыл одним из первых.

Спасатель сразу начал координировать совместную работу спецслужб и простых днепрян, с ломами и лопатами прибежавших на помощь. Говорит, что такой невероятной сплоченности и отваги еще не видел. И это тогда, когда вокруг все горело и взрывалось, а отбоя тревоги еще не было.

Все горит, взрывается, и громко кричат люди. Это было очень страшно, не постыжусь этого слова, — говорит спасатель.

Восемь часов подряд Денис разбирал завалы. Это он из разбитой врагом квартиры на шестом этаже спас Анастасию Швец.

Кадры ее спасения облетели весь мир — в худи, в своей ванной она на холоде просидела почти час. Денис вместе с горожанами зафиксировали лестницу, и спасатели достали девушку.

В первые часы после трагедии спасатели работали в зоне смертельной опасности. Панельные подъезды рядом могли обрушиться при минимальном неправильном движении. Эмоции зашкаливали, когда пострадавшие с самых высоких этажей светили фонарями, а из-под завалов были слышны отчаянные крики выживших.

Начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Игорь Гетало руководил операцией в самые сложные часы. Вспоминает о спасении 27-летней Екатерины, которая из-за российской ракеты потеряла мужа и сына, которому было всего 11 месяцев.

Под завалами Екатерина была почти сутки, позвать на помощь не могла. Однако спасатели знали, где именно его искать. Из-под завалов ее доставали 12 часов.

На следующий день, во время минуты тишины, девушка собралась с силами и закричала. Мы ее услышали.

В целом поисково-спасательная операция длилась трое суток. На месте посменно работали 400 сотрудников ГСЧС.

Чрезвычайники помнят каждого и в то же время вспоминают, как мешал работать едкий дым от тушения 6 тонн высокотоксичной жидкости, находившейся в российской Х-22.

О деталях удара по жилому дому в Днепре 14 января можешь узнать в нашем другом материале.

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