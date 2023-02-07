Позмінно працювало 400 надзвичайників: якою була рятувальна операція у Дніпрі після удару 14 січня

Трагедія, що сталася 14 січня у Дніпрі, сколихнула всю українську та світову спільноту. Місцеві ж і досі не можуть отямитися. Дніпровські рятувальники змогли зберегти 39 життів, зокрема і шістьох дітей.

Три дні вони без упину по 12 годин поспіль, у надскладних умовах розбирали завали зруйнованої ворожою ракетою багатоповерхівки. На місце атаки рятувальники прибули в перші кілька хвилин, залишили ж останніми — щойно розібрали завали та дістали тіла всіх загиблих.

Про ті страшні події рятувальники розповідають зараз: кажуть, що тоді звичайні люди з лопатами допомагали не згірш професійних ДСНСників.

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На місце трагедії старший помічник начальника зміни з питань оперативного реагування оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Денис Міхєєв прибув одним із перших.

Рятувальник одразу почав координувати спільну роботу спецслужб та простих дніпрян, які з ломами та лопатами прибігли на допомогу. Каже, що такої неймовірної згуртованості та відваги ще не бачив. І це тоді, коли навколо все горіло та вибухало, а відбою тривоги ще не було.

Все горить, вибухає, і гучно кричать люди. Це було дуже страшно, не посоромлюся цього слова, — каже рятувальник.

Вісім годин поспіль Денис розбирав завали. Це він з потрощеної ворогом квартири на шостому поверсі врятував Анастасію Швець.

Кадри її порятунку облетіли весь світ — у худі біля ванни вона на холоді просиділа майже годину. Денис разом з містянами зафіксували драбину, і рятувальники дістали дівчину.

У перші години після трагедії рятувальники працювали в зоні смертельної небезпеки. Панельні під’їзди поруч могли обвалитися від найменшого неправильного поруху. Емоції зашкалювали, коли постраждалі з найвищих поверхів світили ліхтарями, а з-під завалів було чути відчайдушні крики тих, хто вижив.

Начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Ігор Гетало керував операцією в найскладніші години. Згадує про порятунок 27-річної Катерини, яка через російську ракету втратила чоловіка та сина, якому було всього 11 місяців.

Під завалами Катерина була майже добу, покликати на допомогу не могла. Проте рятувальники знали, де саме її шукати. З-під завалів її діставали 12 годин.

Наступного дня, під час проведення хвилини тиші, дівчина зібралася з силами та закричала. Ми її почули.

Загалом пошуково-рятувальна операція тривала три доби. На місці позмінно працювали 400 ДСНСників.

Надзвичайники пам’ятають кожного і водночас згадують, як заважав працювати їдкий дим від гасіння 6 тонн високотоксичної рідини, що була в російській Х-22.

Про деталі удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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