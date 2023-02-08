Люди

Собирают остатки вещей и рассчитывают на компенсацию — как прощаются с жильем жители разрушенного дома в Днепре

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 08 февраля 2023, 21:00
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