Собирают остатки вещей и рассчитывают на компенсацию — как прощаются с жильем жители разрушенного дома в Днепре

Жители разрушенных подъездов девятиэтажки в Днепре, куда 14 января попала российская ракета Х-22, навсегда прощаются с домом. Они до сих пор забирают из своих разбитых квартир уцелевшие вещи.

В одном из подъездов это можно сделать только с помощью автовышки, потому что лестницы нет. Продолжается также техническое обследование и соседних подъездов. Люди ждут выводов комиссии — пригодны ли квартиры, оказавшиеся рядом с эпицентром взрыва, для проживания. Если нет, то и их хозяева смогут получить компенсацию от городской и областной власти.

Наталья прожила с семьей в этом доме десять лет. В ту трагическую субботу была на работе, а ее родные, которые были дома, уцелели. Говорит, повезло, что муж не был в спальне. Ведь в комнате вырвало дверь балкона.

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Дочь была возле окна, оно было переклеено скотчем, поэтому получила только мелкие осколки в ногу.

У дочери было сильное эмоциональное потрясение, она в истерике звонила Наталье. Хорошо, что с ней был отец. Любимцев семьи — двух кошек — спасали несколько дней. Они с испуга спрятались и не могли вылезти.

А семья Аникевичей сняла квартиру в одном из подъездов дома в начале января. Когда российская ракета попала в дом, семья была дома на кухне, все уцелели.

Мужчина говорит, что вылетели две оконные рамы. На следующий день коммунальщики сделали замеры окон и через несколько дней начали стеклить дом. Анна Аникевич беременна, ей сложно было пережить трагедию. Однако говорит, что сейчас чувствует себя хорошо.

На данный момент в доме за счет горсовета заменили 810 поврежденных окон. В управление соцзащиты поступило 250 пакетов документов от пострадавших. К примеру, за разрушенное или непригодное для жизни жилье можно рассчитывать на компенсацию 2 млн грн. Ее можно получить после техобследования и заключения районной комиссии.

Российские военные уничтожают жилые дома, критическую инфраструктуру и учебные заведения. В Харькове оккупанты разрушили вузы. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрела города, а также во сколько миллионов обойдется восстановление университета.

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