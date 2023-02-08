Збирають залишки речей та розраховують на компенсацію — як прощаються з домівкою мешканці зруйнованого будинку в Дніпрі

Мешканці зруйнованих під’їздів дев’ятиповерхівки у Дніпрі, куди 14 січня влучила російська ракета Х-22, назавжди прощаються з домівкою. Вони досі забирають зі своїх розбитих квартир вцілілі речі.

В одному з під’їздів це можна зробити лише за допомогою автовежі, бо сходів немає. Триває також технічне обстеження і сусідніх під’їздів. Люди чекають на висновки комісії — чи придатні квартири, які опинилися поруч з епіцентром вибуху, для проживання. Якщо ж ні, то і їхні господарі зможуть отримати компенсацію від міської та обласної влади.

Наталія прожила з родиною у цьому будинку десять років. У ту трагічну суботу була на роботі, а її рідні, що були вдома, вцілили. Каже, пощастило, що чоловік був не в спальні. Адже в кімнаті вирвало двері балкона.

Зараз також дивляться

Донька була біля вікна, воно було переклеєне скотчем, тому отримала лише дрібні осколки в ногу.

У доньки було сильне емоційне потрясіння, вона в істериці телефонувала Наталії. Добре, що з нею був батько. Улюбленців родини — двох кішок — рятували кілька днів. Вони з переляку поховалися й не могли вилізти.

А родина Анікевичів винайняла квартиру в одному з під’їздів будинку на початку січня. Коли російська ракета влучила у будинок, родина була вдома на кухні, усі вціліли.

Чоловік каже, що вилетіли дві віконні рами. Наступного дня комунальники зробили заміри вікон та за кілька днів почали склити будинок. Анна Анікевич вагітна, їй складно було пережити трагедію. Проте каже, що зараз почувається добре.

Зараз у будинку за кошти міськради замінили 810 пошкоджених вікон. До управління соцзахисту надійшло 250 пакетів документів від постраждалих. Наприклад, за зруйноване чи непридатне для життя помешкання можна розраховувати на компенсацію 2 млн грн. Її можна отримати після техобстеження та висновку районної комісії.

Російські військові знищують житлові будинки, критичну інфраструктуру та заклади освіти. У Харкові окупанти зруйнували ВНЗ. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілу міста, також у скільки мільйонів обійдеться відновлення університету.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!