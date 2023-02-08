Люди

Збирають залишки речей та розраховують на компенсацію — як прощаються з домівкою мешканці зруйнованого будинку в Дніпрі

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 08 Лютого 2023, 21:00
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