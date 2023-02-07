Третю добу у середмісті Харкова, куди в неділю влучили дві ракети С-300, рятувальники розбирають завали. Від ворожої атаки постраждали п’ятеро людей.

У Telegram-каналі Харківської ОВА повідомляють, що постраждалу від недільного обстрілу середмістя Харкова 54-річну жінку незабаром випишуть з лікарні. Її стан лікарі оцінюють як задовільний.

Основні роботи з розбирання завалів відбуваються на будівлі харківського ВНЗ, де ракети знесла три останні поверхи.

Зараз також дивляться

Недільне влучання було уже третє на рахунку цього навчального закладу за весь період війни. Ректор ВНЗ Володимир Бабаєв озвучує збитки у 300 млн грн.

Загалом через російський обстріл 5 лютого в навколишніх будинках вибило понад 200 вікон, постраждало чотири дахи будинків поряд.

Наслідки для ВНЗ — 300 млн грн! Як оговтується Харків після недільного обстрілу / 2 Фотографії

Слідкуй за актуальною картою бойових дій в Україні та будь в курсі всіх новин!

Підписуйся на наш Telegram та стеж за подіями в Україні та світі.