Актуальна карта бойових дій в Україні 7 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Ми бачимо лише межі, які розділяють звільнені та тимчасово окуповані території. Лінії бойового зіткнення на карті бойових дій поки можуть здаватись непорушними завдяки відданій обороні наших захисників.

Однак те, що на мапі виглядає простим, може виявитись справжнісіньким пеклом на рідній землі.

Тож як кожен крок вперед, так і кожен день стійкості — це ціна не однієї краплі крові, яку українські воїни віддають задля вічної свободи українських земель у майбутньому.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські війська продовжували проводити наземні атаки навколо Бахмута. Та ISW продовжує оцінювати, що російські війська, ймовірно, не зможуть змусити українців неминуче вийти з Бахмута.

Крім того, геолокаційні супутникові записи показують, що російські війська побудували укріплену базу на косі Арабатська Стрілка в північно-східному Криму у період з 18 жовтня 2022 року по 21 січня 2023 року.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів.

Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Тернів Донецької області та Площанки, Червонопопівки, Кремінної і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

Про можливий наступ росіян на Сході більше знає військовий командир Юрій Федоренко, який просто зараз боронить цей напрямок.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Великомихайлівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 12 населених пунктів. Зокрема, Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи своєю чергою уразили два райони зосередження живої сили противника.

Останніми тижнями серед українців тільки й розмов про можливий наступ росіян. Про це попереджають західні партнери, а також українська розвідка. Читай, як ГУР попередило про ймовірні напрямки нової атаки військ РФ.

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