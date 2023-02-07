Актуальная карта боевых действий в Украине 7 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Мы видим только границы, разделяющие освободженные и временно оккупированные территории. Линии боевого столкновения на карте боевых действий пока могут казаться нерушимыми благодаря преданной обороне наших защитников.

Однако то, что на карте выглядит простым, может оказаться самым настоящим адом на нашей земле.

Как каждый шаг вперед, так и каждый день стойкости и удерживания позиций — это цена не одной капли крови, которую украинские воины отдают ради вечной свободы всех украинских земель в будущем.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российские войска продолжали проводить наземные атаки вокруг Бахмута. Но ISW продолжает оценивать, что российские войска, вероятно, не смогут заставить украинцев отойти от Бахмута.

Кроме того, геолокационные спутниковые записи показывают, что российские войска построили укрепленную базу на косе Арабатская Стрелка в северо-восточном Крыму в период с 18 октября 2022 по 21 января 2023 года.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 7 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес пять ракетных и 12 авиационных ударов.

Совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник поливал огнем район Тернов Донецкой области и Площанки, Краснопоповки, Кременной и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка.

О возможном наступлении россиян на Востоке больше знает военный командир Юрий Федоренко, который прямо сейчас защищает это направление.

На Авдеевском направлении под огневое поражение попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Мылово, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы, в свою очередь, поразили два района сосредоточения живой силы противника.

В последние недели среди украинцев только и разговоров о возможном новом наступлении россиян. Об этом предупреждают западные партнеры, а также украинская разведка. Читай, как ГУР предупредило о возможных направлениях новой атаки войск РФ.

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