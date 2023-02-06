Село, которое спасло Киев! Жители Русанова рассказали поразительную историю

Село Русанов — в тридцати километрах от Броваров. Об этом небольшом поселке мало рассказывают и вспоминают сейчас. Но именно он остановило наступление российских войск на Бровары и Киев.

Русанов весной оказался на первой линии обороны. Оккупировав соседнюю Перемогу, россияне активно выжигали соседний населенный пункт. Окрестности Русанова обильно накрывали Градами и уничтожали дома.

За месяц жестоких боев российские террористы в Русанове уничтожили или повредили около полутора сотен домов. Некоторые улицы вообще исчезли.

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— Только месяц расчищали все. Мой двор был завален полностью всем. Дом пробит осколками, решето, — рассказывает местный житель Василий.

После деоккупации Киевской области сюда не привозили иностранных делегаций. Но сюда вернулись местные жители. Они сплотились и взялись восстанавливать село.

— Это была первая линия обороны, и благодаря ВСУ удалось отбросить их, не пустить врага дальше, за пределы нашего села. Благодаря Богу, возможно, такой ценой обошлось, — говорит староста села Юрий Костыра.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как несколько сотен жителей села в Черниговской области пережили оккупацию в школьном подвале.