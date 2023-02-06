Село, що врятувало Київ! Жителі Русанова розповіли вражаючу історію

Село Русанів — за 30 кілометрів від Броварів. Про це невеличке селище мало розповідають і нині згадують. Але саме воно зупинило наступ російських військ на Бровари та Київ.

Русанів навесні опинився на першій лінії оборони. Окупувавши сусідню Перемогу, росіяни активно випалювали сусідній населений пункт. Околиці Русанова рясно накривали Градами, знищували будинки.

За місяць жорстоких боїв російські терористи в Русанові знищили або пошкодили з півтори сотні будинків. Деякі вулиці взагалі зникли.

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— Тільки місяць прибирали все. Мій двір був завалений повністю всім. Хата побита осколками, решето, — розповідає місцевий житель Василь.

Після деокупації Київщини сюди не привозили іноземних делегацій. Але сюди повернулися місцеві жителі, які згуртувалися і взялися відновлювати село.

— Це була перша лінія оборони, і завдяки ЗСУ вдалося відбити їх, не пустити ворога далі, за межі нашого села. Дякуючи Богу, можливо, що такою ціною обійшлося, — каже староста села Юрій Костира.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як кілька сотень мешканців села на Чернігівщині пережили окупацію у шкільному підвалі.