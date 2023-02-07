Украина

Последствия для вузов — 300 млн грн! Как приходит в себя Харьков после воскресного обстрела

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 07 февраля 2023, 13:00

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