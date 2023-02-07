Третьи сутки в центре Харькова, куда в воскресенье попали две ракеты С-300, спасатели разбирают завалы. От вражеской атаки пострадали пять человек.

В Telegram-канале Харьковской ОВА сообщают, что пострадавшую от воскресного обстрела центра Харькова 54-летнюю женщину вскоре выпишут из больницы. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Основные работы по разборам завалов проходят на здании харьковского вуза, где ракеты снесли три последних этажа.

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Воскресное попадание было уже третьим на счету этого учебного заведения за весь период войны. Ректор вуза Владимир Бабаев озвучивает убытки в 300 млн грн.

В общей сложности из-за российского обстрела 5 февраля в окрестных домах выбило более 200 окон, пострадало четыре крыши домов рядом.

Последствия для вузов — 300 млн грн! Как приходит в себя Харьков после воскресного обстрела / 2 Фотографии

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