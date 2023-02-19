Розповіді

Відчувала, що коханий буде оберігати: як дівчина втратила батьків у трагедії в Дніпрі та хлопця під Балаклією

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 19 Лютого 2023, 17:00
Анастасія Швець
Фото: ДСНС/Facebook, Pixabay

Більше новин
Жіночі парфуми: як правильно підібрати запах, що підкреслить твою індивідуальність
Жіночі парфуми: як правильно підібрати запах, що підкреслить твою індивідуальність
Місячний календар вдалих днів на лютий 2023: детально
Планування — запорука успіху: місячний календар вдалих днів на лютий 2023
млинці на масляницю
Масляна для всіх! П’ять рецептів смачних млинців: традиційні та незвичні
Сексуальна освіта
Секс-освіта по-українськи — про табу і забобони навколо “пікантних” тем
Дивитись більше

Матеріали по темі

РФ змінила тактику обстрілів
Виснаження, розвідка чи нестача запасів? Як та чому російські окупанти змінили тактику обстрілів
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Історія військового на псевдо Мажор про бої та мотивацію воювати
Воюють, щоб діти не жили у країні, подібній до Росії! Командир роти про бої на фронті та вмотивованих військових
У Львові працює лабораторія для ідентифікації загиблих на війні
У Львові запрацювала лабораторія для ДНК-експертизи — як ідентифікують загиблих на війні

Відео
0:03:06
У Львові працює лабораторія для ідентифікації загиблих на війні

У Львові запрацювала лабораторія для ДНК-експертизи — як ідентифікують загиблих на війні
Карта бойових дій 19 лютого 2023 онлайн та ситуація на фронті
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:10:00
ветерани
Менторство та боротьба із застарілою бюрократією: як змінюється система підтримки ветеранів в Україні
0:03:44
чому видаляють дописи про війну
Інформаційний вакуум соцмереж: чому видаляють дописи про війну та як протидіяти російським ботам
0:03:40
18-річний волонтер проїхав на велосипеді з Іспанії до України
З Барселони до Ужгорода на велосипеді! Як 18-річний іспанець вирішив підтримати Україну
Мюнхенська безпекова конференція 2023 - перші результати
Українській перемозі немає альтернативи — як проходить Мюнхенська безпекова конференція
карта бойових дій 18 лютого 2023
Карта бойових дій 18 лютого 2023 в режимі онлайн: яка ситуація на фронті та аналітика ISW
0:04:15
село Лісна Харківська область
Трагедія села Лісне. Як місцеві власноруч відновлюють обстріляні будинки
0:04:23
Як працюють мобільні вогневі групи в Київській області
Маневровість, непомітність та спритність нашої ППО — як працюють мобільні вогневі групи
0:04:05
Марганець Дніпро
“І вдень, і вночі чуєш гради!” Окупанти обстрілюють Марганець посеред білого дня
Більше відео
Історія військового на псевдо Мажор про бої та мотивацію воювати
Читати далі
Воюють, щоб діти не жили у країні, подібній до Росії! Командир роти про бої на фронті та вмотивованих військових

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь