Ракета прилетела в подвал и попала в мальчика — история спасения маленького Гоши из Изюма

Российские захватчики заставили детей всей нашей страны быстро повзрослеть.

Теперь многие из них привыкают к новой реальности: игры в подвалах и сон в метро, отдых от бомбежек в больницах и прогулки на улице под звуки сирен.

Многие дети пережили сильные потрясения, их жизням каждый день что-то угрожало. Маленький Гоша Новиков из города Изюм чудом выжил.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Ракета в подвале

Город Изюм постоянно обстреливали, люди жили в подвалах без воды и газа. Но, как оказалось, даже там может быть опасно.

Пробило с пятого этажа и в подвал, попало прямо в ребенка. Обломками попало в голову и руку.

Мама мальчика Юлия Новикова рассказала: чтобы спасти жизнь сына, везли его на разбитом авто с пробитыми колесами в подвал местной больницы, где все еще остались врачи.

Из-за вражеских ракетных обстрелов девятилетний Гоша Новиков получил минно-взрывные травмы головы и левой руки, и после того, как его состояние стабилизировали, военные помогли семье эвакуироваться.

Я ничего не слышал, помню, как ко мне подбежали, я приоткрыл глаза и увидел, что все развалено.

С тех пор ребенка приняли еще в трех больницах: в Славянске, Днепре, где ему сделали операцию головы, и во Львове, где предстоит еще несколько операций руки.

Врач со Львова Галина Гачкевич говорит, что внутри руки есть металлические обломки, но они не угрожают работе нервно-сосудистого пучка.

Однако есть большая рана, где виднеются сухожилия, там есть признаки повреждения нервов.

Операции нужны для нормальной работы кисти в будущем.

Кроме того, из-за травмы головы у Гоши еще полностью не восстановился слух. Поэтому на реабилитацию мальчика — как физическую, так и эмоциональную — потребуется еще немало времени.

Несмотря на все, он мечтает вернуться домой, ведь там, вместе с соседями, остался его кот, и выздороветь, чтобы иметь возможность дальше заниматься боксом.

Это показывает, какими сильными и взрослыми бывают дети. Они не теряют веры и не перестают мечтать даже тогда, когда очень тяжело.

Однако сейчас они как никогда нуждаются во внимании, тепле и заботе родителей. Недавно мы рассказали о способе, что непременно поддержит ребенка в зоне боевых действий. Ведь наши дети — все еще дети.