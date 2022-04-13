Ракета прилетіла у підвал і влучила в хлопчика — історія порятунку маленького Гоші з Ізюма

Російські загарбники змусили дітей всієї нашої країни швидко подорослішати.
Відтепер багато з них звикають до нової реальності: ігри в підвалах та сон в метро, відпочинок від бомбардувань у лікарнях та прогулянки на вулиці під звуки сирен.
Багато дітей пережили сильні потрясіння, їхньому життю щодня щось загрожувало. Маленький Гоша Новіков з міста Ізюм дивом вижив.
Місто Ізюм постійно обстрілювали, люди жили у підвалах без води та газу. Та, як виявилося, навіть там може бути небезпечно.
Пробило аж із п’ятого поверху і до підвалу, потрапило прямо в дитину. Уламки влучили в голову та руку.
Пробило аж із п’ятого поверху і до підвалу, потрапило прямо в дитину. Уламки влучили в голову та руку.
Мама хлопчика Юлія Новікова розповіла: щоб врятувати життя сина, везли його на розбитому авто з пробитими колесами до підвалу місцевої лікарні, де все ще лишилися лікарі.
Через ворожий ракетний обстріл дев’ятирічний Гоша Новіков отримав мінно-вибухові травми голови та лівої руки, тож після того, як його стан стабілізували, військові допомогли родині евакуюватися.
Я нічого не чув, пам’ятаю, як до мене підбігли, я трохи привідкрив очі й побачив, що все розвалене.
Я нічого не чув, пам’ятаю, як до мене підбігли, я трохи привідкрив очі й побачив, що все розвалене.
Відтоді дитину прийняли ще в трьох лікарнях: у Слов’янську, Дніпрі, де йому зробили операцію голови, та у Львові, де зараз чекає на ще кілька операцій руки.
Лікарка зі Львова Галина Гачкевич каже, що всередині руки є металеві уламки, та вони не загрожують роботі нервово-судинного пучка.
Проте є велика рана, де видніються сухожилля, там є ознаки пошкодження нервів.
Проте є велика рана, де видніються сухожилля, там є ознаки пошкодження нервів.
Операції необхідні для нормальної роботи кисті в майбутньому.
Крім того, через травму голови у Гоші ще повністю не відновився слух. Тож на реабілітацію хлопчика — як фізичну, так і емоційну — знадобиться ще чимало часу.
Попри все, він мріє повернутися додому, адже там, разом із сусідами, лишився його кіт, та одужати, щоб мати змогу далі займатися боксом.
Це показує, які сильні й дорослі бувають діти. Вони не втрачають віри та не перестають мріяти навіть тоді, коли дуже важко.
Проте зараз їм як ніколи потрібна увага, тепло й турбота батьків. Нещодавно ми розповіли про спосіб, що неодмінно підтримає дитину в зоні бойових дій. Адже наші діти — все ще діти.