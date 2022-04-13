Ракета прилетіла у підвал і влучила в хлопчика — історія порятунку маленького Гоші з Ізюма

Оксана Ротко 13 Квітня 2022, 20:00
порятунок Гоші з Ізюма

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